Manu Pereyra y Nacho Sierra rumbo al Panamericano juvenil de tenis de mesa

Los rionegrinos Ignacio Serra, en la categoría Sub 15 y Manuela Pereyra, en Sub 19, continúan su preparación para el Panamericano de Tenis de Mesa 2025. Ignacio se encuentra trabajando desde el 14 de agosto en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento) y el 23, desde Buenos Aires, se trasladará junto con la delegación Argentina a Rosario Santa Fe, donde disputará el Panamericano 2025.

Por su parte, Manu se entrena en Neuquén, con el objetivo de llegar en buena forma deportiva y su viaje sería desde Neuquén para reunirse con la delegación Argentina el 24 en Rosario Santa Fe.

Pereyra y Sierra parten al Campeonato Panamericano

Antes, Pereyra continuará con los entrenamientos en Catriel junto a su Coach y padre Cristián Pereyra donde buscarán mejorar los últimos detalles antes de su viaje.

Vale recordar que el Campeonato Panamericano Juvenil se disputará del día 24 al 31 de agosto en el Parque Olímpico de Rosario. Los catrielenses Ignacio Serra y Manu Pereyra, estarán presentes en sus categorías junto a los mejores jugadores de los países americanos.

Una vez más, como hace más de 10 años, la Escuela Municipal de Catriel aporta jugadores a la selección nacional.

En el caso de Ignacio Serra con 15 años, está alcanzando un nivel muy alto donde se destaca la triple medalla de oro en los juegos de Integración Patagónicos, en Río Gallegos; el 1° puesto en el provincial y Abierto Patagónico en la categoría mayores en Viedma.

También, el excelente rendimiento en la Liga de Equipos de Buenos Aires, como así también las medallas de bronce y plata obtenidas junto a su hermano Santiago en el Nacional de Rosario.

En tanto, Manuela Pereyra se clasificó en todos los torneos que disputó donde se destaca la medalla de oro en los Regionales de Centenario Neuquén, San Rafael Mendoza, medalla de plata en el Provincial de Mayores.

Además, la medalla de bronce en individual en el Nacional 2025 de Rosario, la clasificación a los Juegos Jadar y el excelente rendimiento en el Circuito Mundial de Mayores, donde en dobles logró arribar a los cuartos de final.