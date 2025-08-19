Inédito: Alejandro Garnacho rechazó la oferta de un gigante de Europa mientras busca un nuevo club

Alejandro Garnacho ya tiene acordada su salida del Manchester United y está a detalles de emigrar a otro club de Inglaterra. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que rechazó la propuesta de un gigante de Europa que se interesó en él.

El delantero argentino descartó la oferta que llegó desde Bayern Munich y su futuro estaría cada vez más cerca del Chelsea, según informó el periodista Fabrizio Romano. El jugador no disputa un encuentro desde el 21 de mayo y tomó la decisión de dejar Manchester United en este mercado de pases.

Garnacho ya tiene todo arreglado para emigrar al elenco de Londres, pero todavía falta que los clubes llegues a un acuerdo sobre las condiciones de la transferencia. “Me venden o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 ó 12 meses”, había planteado el futbolista pese a que su vínculo recién finaliza en 2028.

Cuándo fue el último partido de Alejandro Garnacho en Manchester United

El último encuentro de Garnacho con los Red Devils fue en la derrota ante Tottenham por 1-0 en la final de la Europa League, el 21 de mayo. Cuatro días después, ni siquiera fue convocado para el último compromiso de la temporada contra Aston Villa, por la Premier League, que dejó al Manchester en la la 15ª ubicación de la tabla de posiciones.

Sin embargo, se salvó del descenso por cuatro puntos, aunque no entró a competencias internacionales. “Fue una mierda, no le ganamos a nadie”, había disparado.

Mientras que en la Selección Argentina había estado en la prelista de Scaloni para los dos primeros encuentros del año, contra Uruguay y Brasil. Sin embargo, a la hora de recortar la nómina lo sacó para priorizar a otros con mejor presente.