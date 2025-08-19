Agostina Hein hizo historia, rompió récords y es campeona mundial juvenil de natación

Agostina Hein hizo historia en la natación argentina con una brillante actuación que la consagró campeona mundial juvenil en Otopeni, Rumania.

La nadadora de 17 años se consagró en los 400 metros medley (combinan los estilos mariposa, espalda, pecho y libre) donde registró un tiempo de 4:34.34, que rompió varias marcas históricas.

Superó el récord en este torneo y también la mejor marca nacional y sudamericana que había conseguido Georgina Bardach (4:37.51) en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde ganó la medalla de bronce.

¡AGOSTINA HEIN, CAMPEONA MUNDIAL JUVENIL! 🏊‍♀🥇



➡ La nadadora argentina se quedó con la medalla de oro en los 400 metros femeninos en el Campeonato Mundial de Natación Junior 2025 en Rumania.



— DSPORTS (@DSports) August 19, 2025

La oriunda de Campana, provincia de Buenos Aires, venía de una notable semana en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción donde se colgó ocho medallas.

En la capital paraguaya, fueron tres oros en los 400 metros libre y los 200 y 400 medley, cuatro platas en las postas femeninas de 4×100 medley y 4×200 libre, y en las postas mixtas de 4×100 libre y 4×100 medley, y un bronce en la posta 4×100 libre femenino.

Hein es la segunda nadadora argentina en ser campeona en un mundial juvenil. La anterior fue Delfina Pignatiello que fue bicampeona en los 800 y 1.500 libre y plata en 400 libre en Indianápolis 2017.