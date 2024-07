Marcelo Barovero, de gran paso por River, anunció su retiro del fútbol profesional

El arquero Marcelo Barovero, de destacada trayectoria en el fútbol local y el exterior, anunció este jueves su retiro a los 40 años, a través de una emotiva carta que publicó en sus redes sociales.

El futbolista, quien integró el plantel de Banfield en el último tramo de su carrera, expresó que “Me vieron jugar mis abuelos, mis padres y mis hijos. No puedo pedir más. Gracias a todos los que me acompañaron, guiaron y me hicieron crecer”.

“A partir de ahora empezaré a transitar otro camino, ilusionado de lo que puede venir, porque aprendí que la vida es como un partido, por más que lo imagines de 1.000 maneras diferentes siempre te traerá alguna historia nueva”, señaló el guardavallas, quien alcanzó el mejor momento de su carrera en River.

Barovero inició su carrera en las inferiores de Atlético Rafaela, donde logró desarrollar su talento. Tuvo un paso por Huracán y después por Vélez, en donde logró destacar.

En 2012, llegó a River, en un equipo que estaba en proceso de reconstrucción y que apostó a que Barovero sea el encargado de proteger el arco. Se coronó campeón de la Copa Libertadores 2015 y fue a disputar la final del Mundial de Clubes contra el Barcelona de la delantera Messi, Suárez y Neymar (MSN).

En 2018 fue vendido al Necaxa de México, y de allí pasó al Monterrey; Burgos de España y Atlético San Luis, también del fútbol mexicano, para luego sumarse a Banfield.

Con información de Noticias Argentinas.