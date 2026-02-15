Martegani se va de Boca: el Xeneize libera un cupo de refuerzo

En las últimas horas, la situación de Agustín Martegani tomó un inusual protagonismo. El mediocampista, que no es tenido en cuenta por Úbeda, está muy cerca de salir de Boca y le abriría una puerta más al Xeneize en el mercado de pases.

El futbolista de 25 años seguiría su carrera en Newells, que aceleró para cerrar al ex San Lorenzo. El equipo de Orsi-Gómez ya mostró sus intenciones y esperan la respuesta de Boca. Según lo que se difundió, solo restan detalles para cerrar el contrato del jugador y una futura opción de compra.

Con este panorama, se abre la posibilidad de sumar a un futbolista hasta el 10 de marzo. Newells abrió un cupo por lesión. Según el reglamento, este cupo se transfiere al club vendedor si el futbolista pasa a un equipo argentino. De esta forma, el plazo se extenderá más allá del 18 de febrero, fecha límite para incorporar por la lesión de Rodrigo Battaglia.

Por eso, desde Boca quieren cerrar lo antes posible la salida de Martegani, para enfocarse en concretar el tercer refuerzo de este mercado de pases. Todo parece indicar que será Adam Bareiro, centrodelantero del Fortaleza. El pasado viernes, el Xeneize le envió una oferta al club brasileño de tres millones por el 50% del jugador.