Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 en un vibrante clásico de La Plata

Gimnasia no pudo festejar ante su gente e igualó ante el campeón del futbol argentino.

Por la 5° fecha del torneo Apertura, Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 en una nueva edición del clásico platense. El Lobo y el Pincha protagonizaron un picante duelo en el Bosque, donde hubo varias chances de gol pero ninguno pudo romper el cero.

En la primera mitad, ambos llegaron con peligro al arco rival. Panaro fue el conductor del Lobo y tuvo en sus pies la apertura del marcador en los 45′ iniciales. A los 20 minutos, el extremo tuvo dos claras seguidas: desbordó por izquierda, remató y Muslera sacó con seguridad. Luego, pidió la pelota tras un lateral, se sacó la marca de encima, disparó y el arquero uruguayo despejó sin problemas.

¡CASI, MIKEL! Amondarain se la sacó a CARRILLO y no pudo anotar el 1-0 ❌ #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/BoAUjkWixz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2026

La más clara del primer tiempo fue para Estudiantes. Al Pincha le costó acomodarse y buscó en reiteradas ocasiones a Carrillo, pero el centrodelantero no pudo desequilibrar. El equipo de Domínguez tuvo el 1-0 a los 42 minutos: Insfran le sacó un mano a mano a Medina, la pelota le quedó a Amondarain que le pegó y Martínez la sacó en la línea.

¡MILAGRO EN EL ÁREA DE GIMNASIA! ESTUDIANTES SE PERDIÓ EL PRIMERO ❌



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/kIjyOzw1Am — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2026

Vibrante segundo tiempo

El complemento fue un total dramatismo. A los 3 minutos, el Chelo Torres armó una gran jugada individual que por muy poco no terminó en un golazo: el delantero quedó mano a mano con Muslera que salió muy bien y mando la pelota al córner.

¡ENORME MUSLERA! Chelo Torres perdió el gol para Gimnasia ❌



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/hQj3hK21Gi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2026

Estudiantes no pudo tener juego asociado en la mitad de la cancha y salteó líneas con pelotazos a los delanteros. Carrillo fue gran protagonista y tuvo el gol tras un gran centro de Benedetti que el 9 definió de primera y la pelota pasó rosando el palo.

INCREÍBLE, GUIDO: CARRILLO PERDIÓ UN GOL HECHO EN ESTUDIANTES 😲



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/p6NF3j6gct — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2026

Ambos llegaron con claridad al área rival pero no pudieron romper el cero. La falta de efectividad fue una constante a lo largo de los 90′. Los últimos minutos tuvieron como protagonista a Gimnasia, que intentó ganar el clásico ante su gente. Por otro lado, Estudiantes se replegó e intentó jugar de contra pero le costó llegar con peligro.

Con la igualdad, Estudiantes quedó 4° en la zona A con 9 puntos y Gimnasia se ubica sexto del grupo B con 7 unidades.

Formaciones del partido

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Manuel Panaro, Marcelo Torres, Franco Torres. DT:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Gabriel Neves, Lucas Piovi, Cristian Medina; Fabricio Pérez, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.