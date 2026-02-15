Todavía sin Armani: las dudas en River para el partido ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina

Tras los duros golpes ante Tigre en el Monumental y frente a Argentinos Juniors en La Paternal, Marcelo Gallardo prepara el debut del Millonario en la Copa Argentina, con ausencias y regresos.

Franco Armani sufrió un desgarro en el gemelo a principios de enero y todavía no recibió el alta médica, por lo que no estará disponible en la presentación copera. En Núñez apuntan a que pueda reaparecer en la sexta jornada del Torneo Apertura, cuando River Plate visite a Vélez Sarsfield.

Ante este panorama, Santiago Beltrán se perfila para continuar bajo los tres palos. Gallardo sigue confiando en el juvenil, que comenzó el año en buen nivel, aunque en los últimos partidos quedó expuesto por falencias defensivas del equipo.

Por su parte, el cipoleño Ezequiel Centurión, quien regresó desde Independiente Rivadavia tras consagrarse en la Copa Argentina, sumó minutos en Reserva luego de recuperarse de una doble fractura en la muñeca izquierda, pero hoy corre desde atrás en la consideración del Muñeco.

Alivio para Gallardo: Aníbal Moreno estará presente

Aníbal Moreno salió reemplazado por una molestia muscular ante el Bicho el pasado jueves, pero ya está recuperado y será titular frente al conjunto de la Primera Nacional. En tanto, Giuliano Galoppo, quien arrastraba una molestia en el pie izquierdo, también estará a disposición del entrenador.

El que no llegará es Sebastián Driussi. El delantero se desgarró en el empate ante Rosario Central y apunta a reaparecer el domingo 22 de febrero, cuando River visite nuevamente a Vélez.

Por último, Fausto Vera, expulsado ante Tigre, volverá al once titular tras cumplir su ausencia en el Estadio Diego Armando Maradona.