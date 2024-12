Más problemas en San Lorenzo: por un fallo judicial quedó al borde de pagarle una cifra millonaria a Piatti

San Lorenzo no tiene paz y sumó un nuevo dolor de cabeza. Es que, después de lo que fueron los disturbios con los hinchas tras la derrota ante Tigre en el cierre de la Liga Profesional y mientras el club atraviesa una grave crisis institucional, un fallo judicial dejó a la entidad al borde de tener que pagarle una cifra millonaria a Ignacio Piatti.

En el marco de una causa judicial iniciada por el exfutbolista luego de su desvinculación del Ciclón, la Cámara Nacional de Apelaciones desestimó el recurso de apelación por parte del club, que ya había sufrido un revés en primera instancia.

Si la Corte Suprema, órgano ante el que volverán a apelar, confirma la sentencia, entonces el club de Boedo deberá pagar 4,3 millones de dólares.

Ignacio Piatti regresó a San Lorenzo: Marcelo Tinelli se deshizo en elogios en la presentación de Nacho. pic.twitter.com/cC7wVyZlIw — TyC Sports (@TyCSports) February 12, 2020

Según se informó, los abogados del exfutbolista corrieron traslado al club de la liquidación poco después de conocerse la confirmación de la sentencia de primera instancia, mientras que en Boedo presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema, la última vía. Esta resolución podría darse en un plazo de seis meses.

A comienzos de 2020, Ignacio Piatti regresó a San Lorenzo de la mano de Marcelo Tinelli, entonces presidente del club. En ese momento, firmó un contrato por dos temporadas y media, con incrementos salariales programados.

Sin embargo, a finales del año recibió un telegrama mediante el cual el club le informó que su vínculo iba a ser rescindido.

Según trascendió, el contrato del futbolista contenía una cláusula gatillo mediante la cual San Lorenzo podía rescindir el mismo, previo pago de 850 mil dólares. A pesar de esto, el ex mediocampista consideró que la misma no podía ser ejecutada, puesto que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, estaba vigente la ley que prohibía despidos injustificados.

Esta situación derivó en una demanda por parte de Piatti a San Lorenzo, reclamando la totalidad de su contrato y la correspondiente doble indemnización, además de multas e intereses.

El Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N° 47 dictaminó sentencia favorable al Ciclón en 2023, por lo que el club solamente debía pagar los 850 dólares, más intereses, algo que fue cancelando en cuotas. Pero el exfutbolista apeló en segunda instancia, algo que le fue favorable en septiembre de este año.

San Lorenzo fue condenado a pagar una liquidación final que asciende a los 2,7 millones de dólares en concepto de indemnización más intereses, además de los impuestos y gastos de representación. Todo eso deriva en la cifra de 4.369.889,11 dólares, de los cuales el club puede descontar un millón que ya fue cancelado.

Con información de TyC Sports.