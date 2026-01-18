Irán apuntó contra la Argentina por catalogar a la Fuerza Quds como terrorista: «Recibirá una respuesta»

La decisión del gobierno de Javier Milei de declarar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista desató una rápida y dura reacción diplomática desde Teherán. En una rueda de prensa, el Gobierno de Irán rechazó la medida impulsada por la Casa Rosada y lanzó una advertencia directa: «Sin duda recibirá una respuesta adecuada».

El encargado de transmitir el mensaje fue Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, quien cuestionó la legalidad de la resolución.

«Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable», sostuvo el funcionario, al tiempo que calificó la acción como «peligrosa desde el punto de vista político».

Qué implica la inclusión en el registro RePET

La advertencia llega horas después de que la Oficina del Presidente Javier Milei confirmara la inclusión de la Fuerza Quds y de trece individuos vinculados a este grupo en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El comunicado oficial responsabilizó a este brazo armado iraní por los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).

Según el texto difundido por el gobierno, la medida implica la aplicación inmediata de «sanciones financieras y restricciones operativas» destinadas a limitar su capacidad de acción y resguardar el sistema financiero argentino.

Entre los señalados figura Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Quds y actual funcionario del régimen, sobre quien pesa una alerta roja de INTERPOL.

«Irán no solo no ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido», denunciaron desde el Ejecutivo nacional.

Tensión con Irán: fuerte respaldo de EE.UU. e Israel

La Fuerza Quds actúa como el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, una unidad de élite fundada tras la Revolución Islámica de 1979. Además de sus funciones militares, gestiona un vasto aparato económico y tiene el mandato de proteger el sistema de la República Islámica fuera de sus fronteras.

Cabe recordar que Estados Unidos designó a este grupo como terrorista en 2007, una postura que se endureció durante la administración de Donald Trump, quien incluyó a toda la Guardia Revolucionaria en la lista negra.

La decisión argentina cosechó apoyo inmediato de sus aliados estratégicos. El Departamento de Estado de EE. UU. celebró la medida a través de un comunicado: «Este importante paso refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán y apoyar al pueblo iraní», señalaron desde Washington.

En la misma línea, el canciller israelí Gideon Sa’ar calificó el anuncio como «un paso significativo que honra la memoria de las víctimas». A través de su cuenta de X, el diplomático instó a que «más países sigan el ejemplo de Argentina y llamen a estas organizaciones terroristas por su nombre».