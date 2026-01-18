«Pajarito», la tira de Chelo Candia en el suple Viajes y Turismo
Viajeros, sale los domingos en el suple de viajes y turismo de Diario RÍO NEGRO.
Viajeros, la serie de Chelo Candia, en su capítulo 631, retrata la tristeza quie vive la Patagonia ante el incendio de sus bosques. El mensaje suena fuerte, «no hagas fuego cuando andes por aquí».
