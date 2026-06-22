Messi es el máximo goleador de la historia de los Mundiales tras marcar un golazo ante Austria

El festejo de Lionel Messi tras abrir el marcador ante Austria y romper otro récord. (Foto: Clarín Fotografía - Juano Tesone)

A Lionel Messi le alcanzaron apenas dos partidos en el Mundial 2026 para convertirse en el máximo goleador de la historia del certamen. El capitán argentino había llegado a Estados Unidos con 13 tantos, a tres del récord que ostentaba Miroslav Klose, y este martes quedó solo en la cima.

La primera oportunidad para adueñarse del récord llegó temprano. A los 9 minutos del primer tiempo, Argentina tuvo un penal para ponerse en ventaja y Messi quedó frente a frente con el arquero Alexander Schlager. El austríaco esperó hasta último momento y el capitán argentino terminó desviando su remate.

Sin embargo, la revancha no tardó en llegar. A los 38 minutos, Messi abrió el marcador tras una gran jugada colectiva: Thiago Almada abrió hacia la izquierda para Facundo Medina, que envió el pase atrás; el propio Almada dejó pasar la pelota y La Pulga definió con precisión para establecer el 1-0.

¡SIEMPRE VOS CAPITÁN!



A los 38' y tras una gran jugada, Messi puso el 1-0 ante Austria. pic.twitter.com/0IJbI2cBNv — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

Con ese gol, el rosarino volvió a hacer historia: alcanzó los 17 tantos en seis Mundiales disputados y quedó como único líder de la tabla histórica. El pasado martes ya había igualado la marca de Klose luego de convertir un hat-trick frente a Argelia.

Además de los cuatro goles que ya suma en esta edición, Messi había marcado uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022.

Detrás del argentino y del alemán en la clasificación histórica aparece Ronaldo Nazário, con 15 goles, mientras que el cuarto puesto lo comparten Gerd Müller y Kylian Mbappé, ambos con 14 conquistas..