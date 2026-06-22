Messi es el máximo goleador de la historia de los Mundiales tras marcar un golazo ante Austria
Luego de haber fallado un penal en los primeros minutos, el capitán argentino convirtió antes del descanso, llegó a los 17 goles en Copas del Mundo y superó a Miroslav Klose.
A Lionel Messi le alcanzaron apenas dos partidos en el Mundial 2026 para convertirse en el máximo goleador de la historia del certamen. El capitán argentino había llegado a Estados Unidos con 13 tantos, a tres del récord que ostentaba Miroslav Klose, y este martes quedó solo en la cima.
La primera oportunidad para adueñarse del récord llegó temprano. A los 9 minutos del primer tiempo, Argentina tuvo un penal para ponerse en ventaja y Messi quedó frente a frente con el arquero Alexander Schlager. El austríaco esperó hasta último momento y el capitán argentino terminó desviando su remate.
Sin embargo, la revancha no tardó en llegar. A los 38 minutos, Messi abrió el marcador tras una gran jugada colectiva: Thiago Almada abrió hacia la izquierda para Facundo Medina, que envió el pase atrás; el propio Almada dejó pasar la pelota y La Pulga definió con precisión para establecer el 1-0.
¡SIEMPRE VOS CAPITÁN!— TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026
A los 38' y tras una gran jugada, Messi puso el 1-0 ante Austria. pic.twitter.com/0IJbI2cBNv
Con ese gol, el rosarino volvió a hacer historia: alcanzó los 17 tantos en seis Mundiales disputados y quedó como único líder de la tabla histórica. El pasado martes ya había igualado la marca de Klose luego de convertir un hat-trick frente a Argelia.
Además de los cuatro goles que ya suma en esta edición, Messi había marcado uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022.
Detrás del argentino y del alemán en la clasificación histórica aparece Ronaldo Nazário, con 15 goles, mientras que el cuarto puesto lo comparten Gerd Müller y Kylian Mbappé, ambos con 14 conquistas..
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