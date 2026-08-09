Detuvieron a un joven con 17 dosis de cocaína en Viedma, pero la Justicia lo liberó esa misma noche

Una recorrida preventiva de la Policía de Río Negro permitió detectar a un presunto delivery narco y secuestrar 17 dosis de cocaína listas para la venta en Viedma. El procedimiento se realizó en inmediaciones de las calles 14 y 29, donde un joven intentó escapar al advertir la presencia de los efectivos.

El hecho ocurrió durante un patrullaje realizado por personal de la Comisaría 38°, que observó a un joven con una actitud sospechosa. Según informaron fuentes policiales, al notar el móvil, el hombre comenzó a correr para evitar el control.

La persecución terminó en un baldío, donde el joven fue interceptado

Los uniformados iniciaron una persecución a pie que terminó cuando el sospechoso ingresó a un terreno baldío. Allí fue alcanzado por los efectivos y, de acuerdo con el procedimiento, intentó desprenderse de distintos elementos antes de ser reducido.

Durante el cacheo preventivo, los policías encontraron entre sus pertenencias 17 envoltorios con cocaína, por lo que se dio intervención a la División Toxicomanía, que confirmó el secuestro de la droga.

El joven, de 18 años, fue trasladado a la Comisaría 38°, donde quedó a disposición de la Justicia Federal. Sin embargo, tras las actuaciones correspondientes, recuperó la libertad durante la misma noche por disposición judicial.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento fue resultado de los patrullajes preventivos que se realizan de manera permanente en distintos sectores de Viedma.