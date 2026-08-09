Una mujer protagonizó incidentes en dos comercios y terminó internada bajo custodia en Roca

Agresiones y daños en comercios de Roca: intervino la Policía y una mujer quedó internada.

Una mujer protagonizó dos incidentes en comercios de la zona norte de Roca que requirieron la intervención de personal policial y asistencia sanitaria. Los hechos ocurrieron en locales ubicados sobre las calles El Halcón y San Juan y fueron atendidos por efectivos de la subcomisaría 69.

En el primero de los episodios, una trabajadora denunció haber sido agredida físicamente por una mujer que ingresó al establecimiento y comenzó a comportarse de manera alterada. La situación fue contenida por un compañero de la empleada, quien intervino y logró retirarla del lugar.

Posteriormente, se recibió una segunda denuncia por daños en otro comercio. En ese caso, la mujer habría provocado la rotura del vidrio de la puerta de ingreso mediante una patada.

Intervención sanitaria

Tras la sucesión de episodios, la Policía dio intervención a las autoridades correspondientes y se articuló la asistencia necesaria para preservar la integridad de las personas involucradas.

Según se informó, la mujer se encontraba bajo seguimiento del área de Salud Mental. Luego de una evaluación, se dispuso su internación involuntaria en el hospital de Roca, donde permanece bajo custodia policial.

La intervención permitió contener ambas situaciones y coordinar la actuación de los organismos involucrados. El abordaje incluyó tanto la respuesta de los efectivos policiales como la participación de profesionales del sistema sanitario.

De acuerdo con la información difundida, la actuación conjunta tuvo como objetivo garantizar la seguridad de las personas involucradas y dar respuesta a una situación que requirió intervención policial y asistencia especializada.