«Armador político»: el plan de Sergio Massa para limitar a Javier Milei y el rol clave de Cristina Kirchner

El peronismo celebró puertas adentro su victoria parlamentaria más relevante en lo que va del ciclo libertario: desmantelar en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La amputación de los capítulos clave sobre la venta de tierras a extranjeros y el Manejo del Fuego no fue casualidad. Se gestó tras bambalinas mediante una telaraña de llamadas, acuerdos de cúpula y cuentas finas donde Sergio Massa reapareció en su rol de armador político para articular el rechazo opositor.

Desde sus oficinas de la Avenida del Libertador, el exministro de Economía operó en simultáneo con senadores del bloque conducido por José Mayans y Juliana Di Tullio, y mantuvo contacto directo con gobernadores clave para desactivar los apoyos con los que el oficialismo daba por asegurada la ley.

Tácticas en las sombras: la jugada de Sergio Massa que desarmó al oficialismo en el Senado

La propia Di Tullio dejó al descubierto la maniobra con un mensaje encriptado en sus redes sociales, resaltando la sigla STM («impoSible», «enTreguista», «Manejo») para celebrar el trabajo coordinado con el excandidato presidencial.

Según reveló Infobae, el despliegue del tigrense se enfocó en desgastar el consenso libertario aprovechando el rechazo social que generó el proyecto:

Injerencia con las provincias: Massa llamó a mandatarios aliados para advertirles sobre el costo político y territorial de avalar la entrega de recursos estratégicos en sus provincias.

Massa llamó a mandatarios aliados para advertirles sobre el costo político y territorial de avalar la entrega de recursos estratégicos en sus provincias. Apuntalamiento del bloque: articuló en tiempo real con la conducción parlamentaria del PJ para mantener a la bancada unificada sin desprendimientos.

articuló en tiempo real con la conducción parlamentaria del PJ para mantener a la bancada unificada sin desprendimientos. Efecto amplificador: utilizó la masiva repercusión que tuvo el reclamo en figuras de la cultura como Lali Espósito, Tini Stoessel o Ca7riel para acorralar las posiciones de los senadores indecisos.

La feroz interna del PJ: Sergio Massa cargó duro contra Axel Kicillof

Superado el choque en el Congreso, el exministro de Economía encendió las alarmas sobre el tablero electoral de 2027 y apuntó directamente contra la estrategia de Axel Kicillof. Aunque la relación entre ambos mantiene canales de diálogo, Massa expresa en la intimidad un creciente desencanto con el armado del espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera el gobernador bonaerense.

En reuniones privadas con intendentes del conurbano, según lo publicado por Infobae, el líder del Frente Renovador disparó duras críticas contra la conducción de Kicillof: “Si quiere ser candidato a presidente, tiene que tener la agenda de un presidente, no de un puntero bonaerense. Es un error encerrarse en una línea interna, aislarse y estirar el conflicto con Cristina Kirchner”, recriminó sin rodeos.

Para Massa, la estrategia del mandatario provincial lo termina encerrando en su propio micromundo y debilita la posibilidad de construir un frente amplio.

Frente al distanciamiento que sostiene el kicillofismo, Massa sostiene la hipótesis de que ningún espacio de la oposición puede disputarle el poder a Javier Milei sin sellar un acuerdo explícito con la exvicepresidenta.

El plan que traza el excandidato presidencial contempla puntos innegociables para el peronismo: