Messi es el máximo goleador de la historia de los Mundiales tras anotar un doblete ante Austria

El festejo de Lionel Messi tras abrir el marcador ante Austria y romper otro récord. (Foto: Clarín Fotografía - Juano Tesone)

A Lionel Messi le alcanzaron apenas dos partidos en el Mundial 2026 para convertirse en el máximo goleador de la historia del certamen. El capitán argentino había llegado a Estados Unidos con 13 tantos, a tres del récord que ostentaba Miroslav Klose, y este martes quedó solo en la cima.

La primera oportunidad para adueñarse del récord llegó temprano. A los 9 minutos del primer tiempo, Argentina tuvo un penal para ponerse en ventaja y Messi quedó frente a frente con el arquero Alexander Schlager. El austríaco esperó hasta último momento y el capitán argentino terminó desviando su remate.

Sin embargo, la revancha no tardó en llegar. A los 38 minutos, Messi abrió el marcador tras una gran jugada colectiva: Thiago Almada abrió hacia la izquierda para Facundo Medina, que envió el pase atrás; el propio Almada dejó pasar la pelota y La Pulga definió con precisión para establecer el 1-0.

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A los 38' y tras una gran jugada, Messi puso el 1-0 ante Austria. pic.twitter.com/0IJbI2cBNv — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

Cuando el partido se terminaba y Austria buscaba el empate, Argentina liquidó el encuentro de contraataque. A los 94 minutos, Leandro Paredes interceptó un centro y el rebote le quedó a Messi, que condujo varios metros y asistió al medio a Julián Álvarez para dejarlo mano a mano. El delantero definió, pero Schlager tapó el remate. La pelota volvió a quedar en poder de Paredes, que se la entregó otra vez al rosarino: Messi encaró, sacó el derechazo, capturó el rebote y esta vez sí definió para sellar el 2-0 definitivo.

Con este doblete, el rosarino volvió a hacer historia: alcanzó los 18 goles en seis Mundiales disputados y quedó como único líder de la tabla histórica. El pasado martes ya había igualado la marca de Klose luego de convertir un hat-trick frente a Argelia.

Además de los cinco goles que ya suma en esta edición, Messi había marcado uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022.

Detrás del argentino en la clasificación histórica aparece Ronaldo Nazário, con 15 goles, mientras que el cuarto puesto lo comparten Gerd Müller y Kylian Mbappé, ambos con 14 conquistas.