Adolescente baleado en Cutral Co: Educación y Salud intervinieron con protocolos de emergencia

Educación y Salud intervinieron con protocolos de emergencia ante el adolescente baleado en el colegio. Gentileza.

Un grave episodio ocurrió este martes en la localidad neuquina de Cutral Co, cuando un adolescente resultó herido por un disparo efectuado por otro estudiante dentro del CPEM N° 6. Tras el hecho, las autoridades educativas y sanitarias activaron los protocolos de emergencia y confirmaron que el joven lesionado permanece internado, aunque fuera de peligro.

De acuerdo con la información recabada por Diario RÍO NEGRO, el incidente se produjo alrededor de las 14:20 en el establecimiento educativo ubicado en la intersección de la avenida Olascoaga y calle Entre Ríos.

Según informaron el Consejo Provincial de Educación (CPE) y el Ministerio de Educación de Neuquén, uno de los estudiantes ingresó al colegio con un arma de fuego dentro de su mochila. Posteriormente, ya en el aula y durante el desarrollo de una clase, el arma se disparó e hirió a uno de sus compañeros.

Tras el episodio, docentes, equipos de apoyo pedagógico y autoridades de la institución intervinieron de inmediato. El adolescente que portaba el arma fue apartado junto al arma de fuego a otro sector del establecimiento, mientras que el estudiante herido fue trasladado de urgencia al hospital local.

Paralelamente, el edificio escolar fue evacuado de manera preventiva para permitir el trabajo de los equipos policiales y las pericias correspondientes.

El estado de salud del estudiante herido

Desde el Ministerio de Salud informaron que el adolescente permanece internado, clínicamente estable, consciente y bajo observación en el área de pediatría del hospital de Cutral Co-Plaza Huincul.

El parte médico indicó que el joven sufrió una herida en el segmento distal del antebrazo izquierdo. Los estudios radiológicos descartaron fracturas óseas y confirmaron que las lesiones afectan únicamente la piel y los tejidos blandos.

Profesionales de salud de Cutral Co y Neuquén capital recomendaron mantener un monitoreo constante sobre la evolución neurológica y la recuperación de la fuerza motora. Actualmente, el paciente recibe tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios.

También señalaron que, en caso de no observarse la evolución esperada, se evaluará la intervención quirúrgica correspondiente.

Educación desplegó equipos de asistencia

El director de Educación Secundaria del Consejo Provincial de Educación, Christian Widmann, confirmó que este miércoles un equipo del organismo se trasladará a Cutral Co junto a integrantes del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE) y representantes de la coordinación de Niveles y Modalidades.

«Vamos a ponernos a disposición primero de la comunidad educativa del CPEM, luego del estudiante y de su familia, y de todo el dispositivo que haya que pensar para la reincorporación de ambos estudiantes a la actividad escolar», expresó el funcionario.

Widmann aclaró además que el regreso a clases de los adolescentes involucrados «no será pronto», aunque destacó que deberá trabajarse en un proceso de acompañamiento para cuando sea posible retomar la actividad educativa.

Mientras avanza la investigación judicial y policial para determinar las circunstancias exactas del hecho, los equipos interdisciplinarios de Educación y Salud continúan asistiendo a la comunidad educativa afectada por este grave episodio.