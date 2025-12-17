Monzón-Bonavena, “el combate de todos los tiempos”, que se roba la atención en Párense de Manos 3

Párense de Manos, el evento que combina boxeo y show, tendrá una edición muy especial porque se meterá de lleno con la historia grande de los puños. Se enfrentarán Agustín Monzón y Franco Bonavena, ni más ni menos que los nietos de Carlos y Ringo, dos marcas indelebles del deporte argentino. La cita será el sábado 20, a partir de las 18, en el Tomás Adolfo Ducó, el estadio de Huracán.

El evento que organiza el programa de streaming «Paren La Mano», tendrá su tercera edición y las dos primeras, realizadas en el Luna Park y en Vélez, tuvieron un gran marco de público. Se transmitirá por el canal de Kick de Luquitas Rodríguez (kick.com/luquitarodriguez).

Monzón-Bonavena, bajo el nombre de “el combate de todos los tiempos”, será el gran atractivo y abrirá la programación en Parque Patricios. Así, la gente quedará encendida para las otras 10 peleas, que se extenderán hasta la madrugada.

La palabra de Bonavena y Monzón en la previa

Franco es nieto de Ringo Bonavena, tiene 29 años y boxea hace dos de manera amateur. Es la primera vez que se presentará en público. Jugó al rugby y es estudiante de diseño. En declaraciones a TyC Sports, afirmó: “Si uno tiene la cabeza en muchas cosas, sale mal. Preferí cortar algo que yo sentí que ya no me sumaba para dedicarme a fondo a algo nuevo, que me llegó por algo».

Agustín, nieto de Carlos Monzón, fue churrero, bachero de una cervecería y en hoteles, pero sueña con ser actor. Ya tuvo presencias en «El Eternauta», «Coppola» y en la biografía de su abuelo, «Monzón».

«No le quiero demostrar nada a nadie, lo hago más por mí. Es mi experiencia. No tengo ningún peso con el pasado, mi apellido. Es una experiencia más para mi vida. Quiero ver dónde me lleva», manifestó de cara al combate con Bonavena.

Maravilla Martínez, otro de los atractivos

Sergio Maravilla Martínez será otro de los grandes atractivos de Párense de Manos 3 y cruzará guantes con Laureano Pepi Staropoli, en el penúltimo combate del festival. El excampeón del mundo, activo hasta hace un par de años, se preparó de manera muy especial para este retorno.

Las 11 peleas del Ducó

18:00: Monzón vs. Bonavena

18:30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte

19:20: Mariano Pérez vs. Manu Jove

19:50: Dairi vs. Espe

20:30: Gabino Silva vs. William Banks

21:00: Coty Romero vs. Carito Muller

21:50: Mernuel vs. Cosmic Kid

22:20: Grego Rossello vs. Goncho Banzas

23:10: Perxitaa vs. Coker

23:50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez

00:30: Gero Arias vs. Tomás Mazza