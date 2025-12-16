Impacto mundial: Terence Crawford anunció su retiro del boxeo

Con Terence se va el mejor libra por libra del momento y uno de los mejores de la historia.

El mundo del deporte se frenó por un rato: Terence Crawford anunció su retiro del boxeo y se va como el mejor. A solo tres meses de transformarse en el único púgil en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido de tres categorías, le dijo adiós a la actividad. Así, quedará trunca la revancha con Canelo Álvarez, a quien destronó en la pelea más importante de los últimos tiempos.

Crawford publicó en las redes sociales que se retiraba «como un grande, sin nada más que demostrar». Y agregó: «Me retiro de la competición, no porque haya terminado de pelear, sino porque he ganado otro tipo de batalla. La de retirarse en mis propios términos». «Esto no es un adiós, es el final de una pelea y el comienzo de otra», siguió.

“Le di a este deporte cada aliento que tenía. Cada cicatriz, cada triunfo, cada gramo de mi corazón. He hecho las paces con lo que viene. Y ahora, es el momento. Gracias«, remató.

Una récord perfecto

Crawford, de 38 años, se va con un inmaculado récord de 42-0 y 31 victorias por nocaut. Además de ser campeón indiscutido en peso supermediano, se convirtió en campeón en la división de peso wélter cuando derrotó a Errol Spence Jr. en julio de 2023 y fue campeón indiscutido de la división de peso superligero cuando detuvo a Julius Indongo en agosto de 2017.

Crawford logró 18 títulos mundiales en cinco categorías: ligero, superligero, wélter, superwélter y supermediano. «Pasé toda mi vida persiguiendo algo», aseguró. «No cinturones, ni dinero, ni titulares. Sino esa sensación, la que se obtiene cuando el mundo duda de ti y sigues adelante y sigues demostrando que todos están equivocados», agregó.

A Canelo le dio una lección de boxeo. Fue hace tres meses. Su última función.

Originario de Omaha, Nebraska, Crawford hizo su debut profesional en 2008 después de quedar al margen del equipo olímpico de Estados Unidos. Su primera vez no generó mucha expectación, hasta que en 2013 logró su primera corona. A partir de ahí construyó una carrera memorable y, vaya cierre, le puso el moño con una indiscutida victoria ante el Canelo, un rival taquillero que además competía tres categorías por encima de Terence. Ganó de manera magistral y así, desde el pedestal, eligió decir adiós.