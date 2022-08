Maxi Morales se lució en el exitente tramo de kayak en el Tetra de Chapelco, donde alcanzó el primer lugar y se fue derecho a la victoria en el Tetra de Chapelco. Fotos Gentileza Leo Casanova.

No hay dudas que el Tetratlón de Chapelco es una de las pruebas preferidas en la notable campaña de Maxi Morales, quien logró su séptima victoria, la sexta en fila, en la 35 edición que se cumplió enSan Martín de los Ándes, en la que no solo ratificó su vigencia, sino que está en un gran nivel para intentar conquistar un nuevo título mundial en el XTerra que se disputará en Italia.

No hay dudas que Morales hace un gran esfuerzo para mantener su nivel, porque enfrenta a destacados atletas, que en muchos casos son más jóvenes y ratifica que sigue estando entre los referentes de las pruebas combinadas, como lo demostró en el XTerra Argentina y hace unos días en el Tetra de Chapelco, el desafío más extremo de Sudamérica.

Lo que sorprende es la naturalidad con la que el Correcaminos Morales comenta como se prepara para cada prueba en la soledad del balneario de Las Grutas, donde se radicó en medio de la pandemia de Coronavirus para cumplir con sus sueños, como el Tetra de Chapelco y el Mundial XTerra que se disputará en octubre en Trentino, Italia, donde irá a defender el título que logró en 2019 en Hawai.

Morales explica con una naturalidad cada una de sus conquistas, como la del pasado sábado en el Tetra de Chapelco. Destacó que “no me preocupaba estar adelante en el esquí porque no es mi especialidad. Salí al tramo de mountain bike a casi siete minutos de los líderes. Anduve bárbaro, de 25 a segundo al llegar a la costanera del lago Lacar”.

Agregó que “sabía que íbamos a tener viento en el parcial de kayak. No me desesperé cuando me informaron que acortaban el tramo unos 2 kilómetros. El lago estaba bravísimo, me enfoque en remar y cuando lo alcancé a Facu (por Romera, quien era el líder), se dio vuelta. Una lástima por el esfuerzo que hizo. Me fui con cuidado hasta llegar al final y encarar el running, con una gran incógnita por una lesión que tuve tiempo atrás, pero aguante”.

Valoró Maxi el trabajo de su kinesiólogo Rodrigo Ceballos, porque “tanto antes del Triatlón de Invierno en Allen como en Chapelco le dedicó mucho tiempo a mi lesión y me permitió poder cumplir. Es muy importante en mi campaña.

Maxi en el tramo de mountain bike avanzó al segundo lugar después de quedar 25 en el esquí, a unos cuantos minutos de los líderes.

Si bien disfrutó de su victoria en Chapelco, no hubo mucho tiempo para los festejos, porque se puso a trabajar para su próximo desafío, como será defender su título en el Mundial XTerra que disputará el 1 de octubre en Trentino, Italia, al que “voy a participar aunque sea incendiando las tarjetas, tomando créditos, porque el único apoyo que tengo es de algunas empresas de Roca. Pensar que cuando el otro día subí al podio en el Tetra los dirigentes de Neuquén me comentaron que era una lástima que no representara a esa provincia”.

P- ¿Cómo es entrenar casi en soledad en Las Grutas, por los resultados tiene sus beneficios?

R- Es duro en invierno, por el frío, el viento. Pero hay muchas ventajas, como remar en el mar, hacer running en la arena, tengo lugares para andar en bici. Entrenó casi en soledad, pero soy un privilegiado de estar en este lugar, si bien en Roca me sentía cómodo.

Morales estuvo acompañado en Chapelco por su señora y parte de su familia como en muchas pruebas de su campaña.

P- ¿Cómo es eso que visualizas las pruebas en las que va a participar?

R- Lo empecé haciendo sin saber, cerraba los ojos y hasta pensaba en lo que iba a declarar a los periodistas. Después, trascendió lo de la Programación Neuro Linguística (PNL), que me dio muchos resultados. Hay veces que en plena competencia se me cruzan cosas que me parecían que habían pasado.Me ayuda, como me pasó en el Tetra, en el mountain bike y en el kayac.