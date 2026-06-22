Mundial 2026: Con un doblete de Haaland, Noruega venció a Senegal y definirá el primer puesto con Francia

Noruega derrotó 3-2 a Senegal por la segunda fecha del grupo I del Mundial 2026, aseguró su clasificación a la siguiente fase y llegará con chances de terminar primero a la última jornada. El conjunto europeo dominó gran parte del partido y consiguió una victoria que parecía más cómoda, aunque el descuento sobre el cierre modificó el escenario en la pelea por el liderazgo de la zona.

La apertura del marcador llegó sobre el final del primer tiempo. A los 43 minutos, Marcus Pedersen, que había ingresado a los 13 por la lesión de Ryerson, aprovechó una falla de Kalidou Koulibaly y definió para poner el 1-0. Incluso antes del descanso, Noruega tuvo una chance clara para ampliar la ventaja: ya en tiempo adicional, Erling Haaland quedó mano a mano tras un error de Edouard Mendy, pero su remate terminó pegando en el palo.

El complemento comenzó de la mejor manera para los europeos. Apenas a los tres minutos, Martin Odegaard encabezó una contra, abrió el juego hacia la izquierda y encontró a Haaland, que definió ante Mendy para marcar el 2-0. Senegal reaccionó rápido y volvió al partido: a los ocho minutos, Sadio Mané asistió a Ismaila Sarr, que descontó y puso el 2-1.

🇳🇴⚽ ASÍ FUE EL GOL DE HAALAND



A los 48', el delantero del Manchester City marcó el 2-0 para Noruega ante Senegal. Sin embargo, minutos después, Sarr apareció y descontó para el conjunto africano. El partido está 2-1. pic.twitter.com/N0qAcYpt9Q — TyC Sports (@TyCSports) June 23, 2026

Pero la respuesta noruega llegó enseguida. Cinco minutos después del descuento apareció nuevamente Haaland, que resolvió con una volea dentro del área y con su pierna menos hábil para establecer el 3-1. Con ese tanto, el delantero completó su doblete -tras haber marcado otros dos ante Irak- y alcanzó los cuatro goles en el Mundial, igualando a Kylian Mbappé y quedando solo por detrás de Lionel Messi, que lidera la tabla de goleadores con cinco.

🇳🇴⚽ ¡DOBLETE DE HAALAND!



A los 58', el delantero del Manchester City marcó el 3-1 para Noruega ante Senegal. pic.twitter.com/Xaeiva32pn — TyC Sports (@TyCSports) June 23, 2026

Cuando el encuentro parecía liquidado, Senegal encontró un gol que terminó teniendo consecuencias más allá del resultado. Ya en el tercer minuto adicional, tras un centro desde la izquierda, Nicolas Jackson bajó la pelota dentro del área e Ismaila Sarr controló y definió para el 3-2 definitivo.

¡DESCONTÓ SENEGAL SOBRE EL FINAL!



A los 90’+3, Sarr marcó el segundo de la selección africana que ahora pierde frente a Noruega por 3-2. pic.twitter.com/XOSHzSNd5F — TyC Sports (@TyCSports) June 23, 2026

Con este resultado, Noruega y Francia quedaron con seis puntos y ambos ya están clasificados, pero el conjunto francés se mantuvo como líder del grupo I gracias a una mejor diferencia de gol. Así, el próximo viernes desde las 16 definirán el primer puesto de la zona: Noruega estará obligada a ganar para clasificar primero, mientras que a Francia le alcanzará con empatar.