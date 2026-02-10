Murió Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet

A los 64 años, murió Fabián Ricardo Borro, histórico dirigente del básquet argentino luego de pelear contra una dura enfermedad. Presidió la Confederación Argentina de Básquet desde 2019 hasta 2023 cuando lo reemplazó el neuquino Sergio Gatti.

Actualmente, se desempeñaba como presidente de FIBA Américas y del club Obras Sanitarias, donde dio sus primeros pasos como dirigente en el año 2000.

Desde CAB lo reconocieron como uno de los dirigentes «más influyentes de la historia del básquet argentino» y destacaron que en su gestión como presidente «dejó una huella profunda basada en la profesionalización de las estructuras, la transparencia institucional y una visión estratégica de largo plazo».

Durante su gestión en CAB entre 2019 y 2023, dejó una huella profunda basada en la profesionalización de las estructuras, la transparencia institucional y una visión estratégica de largo plazo.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento. https://t.co/vYfqgLcOtq — Argentina Básquet (@cabboficial) February 10, 2026

Antes de llegar a la presidencia de la CAB, Borro fue vicepresidente y presidente de la Asociación de Clubes. También condujo la Federación de Basquetbol de la Capital Federal (FeBAMBA).

Su figura generó controversia y su llegada al máximo cargo en CAB en 2019 no tuvo el acompañamiento de los principales jugadores de la Selección Argentina que en ese momento apoyaban la continuidad de Federico Susbielles.