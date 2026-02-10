Independiente peleó hasta el final, pero no pudo con Berazategui en la Liga Nacional de básquet

Independiente de Neuquén cayó por un ajustado 64-59 contra Berazategui, en la continuidad de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet. El partido se disputó en el Complejo Municipal Ducilo y las Rojas de Marcelo Remolina tendrán revancha esta noche (a las 21), ante Unión Florida, en el estadio de Obras Sanitarias.

El encuentro tuvo un arranque parejo, con jugadas rápidas y sin un dominador claro. Todo fue golpe por golpe, con presión constante de ambos equipos y varias pérdidas. En el segundo cuarto, Berazategui logró el quiebre y empezó a controlar el juego a partir de la defensa y la efectividad desde el perímetro. De esta manera, el local se fue al descanso arriba por 39-21.

Raviolo fue la máxima anotadora del partido. (Prensa Berazategui)

Las Rojas ganaron los últimos cuartos, pero no alcanzó

En la segunda mitad, Independiente salió más eficaz y preciso, con mayor ritmo ofensivo, y logró meterse nuevamente en partido. A partir de la presión, consiguió reducir la diferencia a 5 puntos. Sin embargo, el local manejó mejor las acciones en el tramo final y, con sus tiros a media distancia, selló la victoria. Las Rojas ganaron los últimos dos parciales 21-13 y 17-12, pero no alcanzó para revertir la historia.

Martina Torres, con 17 puntos y 14 rebotes, fue la mejor de Independiente, seguida de Laila Raviolo con 20 tantos. En las dueñas de casa sobresalieron Julieta Vázquez y Luz Andújar, con 14 y 11 puntos, respectivamente.

Independiente, que marcha con registro de 4-5, buscará desquite esta noche en el Templo del Rock y será un duelo directo porque Unión Florida tiene 4-4. Beraza (6-2), por su parte, visitará a Ferro (6-1), el miércoles a las 20, en el Héctor Etchart.