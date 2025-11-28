Narela Jensen, la joya roquense de Banfield que jugará una final ante River

Narela comenzó a jugar al fútbol con sus hermanitos: los acompañaba a entrenar y, un día, con apenas siete años, se animó a sumarse en la escuelita El Balón. Este año, ya defendiendo los colores de Noroeste, fue una de las figuras del Mundialito y no pasó inadvertida.

Los veedores de Banfield quedaron sorprendidos con su nivel y no dudaron: hablaron con su mamá y la invitaron a viajar a Buenos Aires para realizar pruebas en el club. Viajó, y a la semana llegó la noticia que cambiaría todo: la querían fichar. “Sentí una alegría enorme. Era lo que siempre había querido”, contó en diálogo con DIARIO RÍO NEGRO.

Narela también representó a Rio Negro y fue campeona de los Juegos Patagónicos en La Pampa.

Durante todo este año, Narela, siempre acompañada por su mamá, Micaela, viajó mensualmente a Buenos Aires para entrenar y disputar partidos con las divisiones inferiores del Taladro. “Lo viví muy bien, muy feliz por haber fichado acá”, expresó.

Sin embargo, a su corta edad, es consciente del esfuerzo que implicó: “Costó, por lo económico y por el colegio. También por los torneos que tenía en mi club de Roca. Pero valió la pena: disfruté cada entrenamiento y cada partido”, señaló.

En 2026, la joven futbolista se mudará de manera definitiva a Buenos Aires con su familia. “Me da nervios, sobre todo por cambiar de escuela. Pero estoy muy feliz de poder entrenar todo el año acá”, dijo.

Cómo es entrenar en un club de Primera

Además del enorme cambio en su vida personal, adentro de la cancha también todo es distinto. “Lo que más me sorprendió fue el compañerismo que tienen todas las chicas”, reveló.

Banfield es uno de los clubes que más apuesta al fútbol femenino en el país, y Narela lo valora: “El club se esfuerza muchísimo para acompañar a todas las jugadoras”. Sobre los entrenamientos, explicó que la principal diferencia está en la intensidad y en la estructura: “Entrenamos más días y el gimnasio está incluido en la práctica. En Roca eso se hacía por separado”.

Narela también recordó con gratitud a quienes la formaron desde el inicio. “Mi primer entrenador, Ariel Castillo, y todos mis compañeros fueron claves. Como al principio jugaba con varones, Ariel me ayudó mucho”.

A su vez, le agradeció a Leonel Ruminot y Andrea Rapuman, entrenadores en el femenino, y subrayó la importancia de su entorno cercano: “Siempre estuve acompañada por mis hermanos, mi mamá y toda su familia. Y los padres de mis compañeros siempre me apoyaron”.

La final ante River y un sueño bien grande

Este sábado, desde las 9, River y Banfield Sub 14 jugarán la vuelta de la final del Torneo de AFA. El Millonario, tricampeón de la categoría, ganó el primer partido por 2-1 y ahora será local en River Camp, donde transmitirá el encuentro.

Nare, portando la camiseta No. 7 en el primer encuentro ante River.

Narela se tiene fe, aunque mantiene los pies en la tierra: “Se vive con nervios y ansiedad, pero estamos confiadas porque podemos lograr lo que entrenamos. Estamos en un nivel muy bueno”, afirmó.

Luego agregó: “Espero que nos vaya bien, que disfrutemos y dejemos todo. Trato de concentrarme en lo que tengo que hacer y disfrutar”.

Por último, compartió su sueño más grande: “Quiero jugar en la Selección Argentina y poder sacar adelante a mi familia”.