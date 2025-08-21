Nico González está cada vez más cerca del Atlético de Madrid: ¿Nahuel Molina a Juventus?

LaLiga ya comenzó, pero el mercado de pases sigue abierto y Atlético de Madrid está muy cerca de concretar el arribo de otro jugador de la Selección Argentina. En realidad podría haber enroque, porque Nico González está muy cerca de ser Colchonero y Nahuel Molina entraría en la negociación. Las próximas horas serán definitorias.

González, cuyo pase pertenece a Juventus, nunca pudo alcanzar el nivel que había tenido en Fiorentina y por eso busca un cambio de aire. Llegar a España sería una gran opción y además hay varios compañeros de la Albiceleste.

La Gazzetta Dello Sport, periódico italiano, adelantó que ya hay un acuerdo de palabra entre el ex Argentinos Juniors y el Atlético de Madrid. En las conversaciones que se mantuvieron entre las partes, desde el lado del jugador no solo se mostraron conformes en la contraprestación, sino que manifestaron el entusiasmo que le provoca al protagonista ser dirigido por Diego Simeone.

No obstante, la operación todavía no llega a la confirmación, a causa de la distancia que aún existe entre el Atleti y la Juventus. Desde España ofrecieron 15 millones, cifra que está muy por debajo de lo que pretenden en Turín, que hace pocos meses hicieron una transferencia al club de Firenze de 33 millones de euros. La idea es recuperar gran parte de lo invertido y por eso analizan otras opciones.

Nahuel Molina podría entrar en la negociación

El Cholo Simeone quiere sí o sí a Nico González y por eso el Atlético de Madrid ve como una solución agregar a Nahuel Molina como parte de pago, para compensar los 15 millones de la propuesta inicial. El lateral también busca una salida y llegar a Juventus es una opción muy tentadora.

El lateral podría pasar a la Juve como parte de pago. (Archivo)

En caso de que se confirme la transacción, Simeone podría conformar una estructura ofensiva puramente argentina, con Giuliano Simeone como extremo derecho, Thiago Almada como armador, Nicolás González por izquierda y Julián Alvarez como referente de área.