La determinante decisión que tomó Julián Álvarez sobre su futuro

El delantero argentino tiene encaminada su renovación con Atlético de Madrid.

Julián Álvarez comenzó la temporada oficial en Atlético de Madrid con un golazo de tiro libre en la derrota por 2-1 ante Espanyol. La Araña tiene contrato con el Colchonero hasta 2030 y un impresionante cláusula de rescisión de 490 millones de euros.

El delantero está cómodo en la capital española, donde será papá por primera vez junto a Emilia, su pareja. Además, Julián tiene una buena relación con Diego Simeone y el entorno argentino que hay alrededor de Atlético de Madrid.

🚨💣ÚLTIMA HORA: El Atlético de Madrid y Julián Alvarez llevan un tiempo negociando la renovación de su contrato.



Todas las partes están encantadas de continuar juntos en el club.



El propio jugador quiere continuar de rojiblanco y su relación con Simeone es estupenda.… pic.twitter.com/RvEtyTqVPX — Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) August 20, 2025

Es por eso que desde la representación del futbolista y los dirigentes del club comenzaron las charlas para mejorar y estirar su vínculo, presuntamente hasta 2032, según adelantó «El club de Uría».

Atlético de Madrid tiene las cosas claras: Julián Álvarez es la piedra fundacional del proyecto deportivo en los próximos años y quiere brindar a su joya.

Esta información entierra por completo los rumores de incomodidad de la Araña junto al Cholo y de un interés concreto de Barcelona, que sigue con varios problemas financieros.