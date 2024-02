Nicolás Quintero, la joya del esquí alpino de San Martín de los Andes que brilla en la nieve

Primero aprendió a caminar, luego a usar los esquíes y un tiempo más tarde, con apenas 17 años recién cumplidos, hizo historia para la disciplina nacional con una fantástica actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud 2024.

Nicolás Quintero, nacido y criado en San Martín de los Andes, no solo consiguió resultados únicos para el esquí alpino de la Argentina sino que también se dio el lujo de ser el abanderado de la delegación albiceleste en la ceremonia de apertura que se llevó a cabo en Gangwon, Corea del Sur.

De los Cerros Castor y Chapelco, pasó a deslumbrar en las pistas más importantes del mundo y disfrutó de un mes de enero soñado que lo catapultó a convertirse en una de las máximas promesas del esquí alpino argentino.

La marca histórica que Quintero logró en Gangwon 2024

Es que en el primer día de competencias de Gangwon 2024, Nicolás consiguió una marca histórica en una disciplina individual de los JJOO de la Juventud de Invierno. Con un registro de 54.98 en la prueba Súper-G de esquí alpino, logró el sexto puesto quedando a solo 0.56 del ganador Benno Brandis, de Alemania (54.42).

Con ese resultado mejoró los séptimos puestos conseguidos por Tiziano Gravier (Súper-G en Lausanne 2020), Verónica Ravenna (Luge en Lillehammer 2016) y Esmeralda Villalonga (Slopestyle – Esquí freestyle en Lillehammer 2016).

Luego llegó el noveno puesto en Slalom, fue 14° en Alpino Combinada, 15° en Paralelo por Equipos Mixtos y 19º en Slalom Gigante. Así cerró una brillante actuación que tuvo su continuidad un par de días después al consagrarse campeón en la modalidad Super G U18 en el Mundial Juvenil que se hizo en Portes du Soleil, Francia.

Tras un mes de competencia muy intenso, Nico volvió a casa y dialogó con Diario Río Negro sobre su histórica participación en uno de los eventos más importantes del planeta deportivo.

La experiencia inolvidable de Nico Quintero

“Fue una experiencia completa e inolvidable, que la voy a recordar para siempre. Más con los resultados que salieron estamos muy contentos y muy conformes con el equipo, sabíamos que podíamos estar entre los primeros, así que terminamos satisfechos”, comentó.

Durante los últimos tres años, cuando se enteró que iba a poder participar de estos Juegos por la edad, Nicolás se preparó de la mejor manera. Enfocado en lograr buenos resultados, viajó con la ilusión de colgarse una medalla, aunque regresó muy conforme su trabajo.

“Entrené muy duro. Por suerte en Argentina tenemos buenos centros de esqui. Fueron muchas horas de trabajo, tuve compatibilizar eso con el colegio, que me ayuda mucho. Fueron años de preparación, todo para un minuto para una bajada por la montaña”, detalló.

Nicolás cuenta con Sebastiano Gastaldi (dos veces olpímpico en Sochi 2014 y Pyeongchang 2018) como su entrenador. “Tiene mucha experiencia que me pudo aportar y me transmitió todos sus conocimientos. No hay nada mejor que tenerlo a él como referencia”, explicó sobre uno de sus pilares de estos últimos años.

El apoyo de su familia: «el equipo más importante»

Claro que el gran sostén de la joya del esquí alpino es su familia. “Mi padres y mi hermana son todo para mi. Me apoyan desde el primer día en la nieve, son mis patrocinadores número uno y me acompañan a todos lados. Es mi equipo más importante”, comentó al momentos de los agradecimientos.

Hace dos años que Nicolás que inició su camino con la Selección y, si bien todavía le queda mucho camino por recorrer, ya sabe la importancia de representar al país.

“Es un orgullo. Nada se compara con este último mes, fue un momento especial llevar la bandera de mi país y lo voy a recordar siempre”, aseguró aunque no será la primera ni la última ya que su futuro pinta tan brillante como la nieve que lo lleva montaña abajo.

