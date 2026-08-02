No pudo ser para el neuquino Nicolás Jara Lozano en la final del UTR de Córdoba

Lamentablemente no pudo ser para el tenista Nicolás Jara Lozano en Córdoba. A pesar de luchar y batallar de principio a fin, el jugador neuquino de 39 años cayó en el cruce decisivo del UTR Pro Tennis Tour 25K.

El Colo, que llegaba a la final sin perder sets en instancias preliminares, cedió en el cruce decisivo ante el mendocino Facundo Juárez, 885° del ranking mundial ATP, por 6-4, 1-6 y 5-7, en dos horas y 27 minutos de partido.

Luego de dominar el primer set sin problemas, el neuquino no pudo mantenerse en juego en el segundo parcial, ante un Juárez que aprovechó cada oportunidad que dispuso con el servicio de su rival. En total, el mendocino quebró en tres oportunidades para hacer suyo el segundo set y nivelar el encuentro.

En la tercera y decisiva manga, el Colo comenzó haciendo suyo el dominio del juego y el marcador, quebrando de movida y encaminando el trámite, hasta que, en el séptimo juego, Juárez recuperó la desventaja e igualó las acciones.

Palo y palo, el juego parecía desembocar en tiebreak. Pero en el duodécimo game de partido, con Jara Lozano al saque, el mendocino presionó desde la devolución y generó la chance que esperara: tras un saque abierto del neuquino, Juárez lo cerró con una gran devolución paralela de revés.

Más allá del traspié, el Colo sigue demostrando su vigencia y calidad en el circuito. Luego de una década sin competir, el tenista neuquino disfruta de su presente y procura seguir haciendo historia en el deporte regional.

El camino hacia la gran final

A pesar de la derrota final, la campaña de Jara Lozano en Córdoba fue intachable. Luego de quedar libre en la primera jornada, debutó con una victoria ante el bahiense Andrés Medus por 6-3 y 6-2. Más tarde superó al boliviano Santiago Lora por 6-4 y 6-1.

El jueves afrontó un duelo muy parejo frente al tandilense Santiago Franchini, al que venció por 7-5 y 6-4. Ya el viernes cerró la fase de grupos como líder del grupo D tras derrotar al cordobés Juan Ignacio Gallego por 6-1 y 6-2.

Con esos resultados, el neuquino llegó invicto y sin perder sets a las semifinales. La victoria del sábado le permitió extender su racha positiva y meterse en la final del certamen, donde buscaba coronar una semana brillante en el UTR Pro Tennis Tour 25K de Córdoba.

No pudo ser hoy, pero seguramente habrá revancha pronto.