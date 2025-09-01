Novak Djokovic dio una clase magistral en el US Open y le sacó un récord a Roger Federer

Un triunfo de Novak Djokovic es casi una garantía de nuevo récord en el ATP Tour. Y eso ocurrió en el US Open luego de su victoria por 6-3, 6-3, 6-2 ante el alemán Jan-Lennard Struff en octavos de final. El serbio de 38 años se transformó en el jugador con más temporadas diferentes avanzando a cuartos de final en cada uno de los cuatro majors del año. Llegó a 9 y superó las 8 de Roger Federer, y las cinco de Rafael Nadal y Roy Emerson.

El séptimo cabeza de serie en el último GS del año cumplió con ese objetivo entre 2010 y 2015, y le sumó 2021, 2023 y 2025. El presente curso, además, ha contado con su presencia en semifinales en Australia, Roland Garros y Wimbledon. En el US Open espera alargar la tendencia cuando mañana enfrente al local Taylor Fritz.

Nole mostró un nivel muy alto. A los 38 quiere más gloria. (Gentileza)

Un trámite contra Struff

A juzgar por su nivel mostrado en el duelo de octavos, el 24 veces campeón de Grand Slam pareciera tener todo lo necesario para seguir avanzando en Flushing Meadows. Esta vez no lo detuvieron ni la agresividad de Struff -verdugo de Holger Rune y Frances Tiafoe esta semana- ni sus molestias físicas durante el encuentro.

Djokovic atendido el viernes ante Cameron Norrie por dolor de espalda, recibió atención médica lunes a la madrugada por dolencias en el cuello y también en el brazo derecho. Sin embargo, Nole se sobrepuso a todo camino de conseguir su victoria número 30 de la temporada, y la número 94 de su carrera en el US Open.

Uno de sus mejores tiros fue el saque, tal y como venía sucediendo durante toda la semana. Aunque perdió una vez el servicio, ganó un saludable 79% de puntos con el primero, y conectó 12 aces (para llegar a 47 en el torneo). Este resultado lo deja con récord de 8-0 ante Struff, y lo convierte en el jugador más veterano del siglo en avanzar a cuartos del certamen. En su 14ª vez en esta ronda del torneo, Nole buscará su 14ª vez en semifinales. Un crack.