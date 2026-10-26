Nuevo escándalo en San Lorenzo: Marcelo Moretti le hará un juicio por casi 300 mil dólares

Moretti dejó de ser el presidente de San Lorenzo el 16 de diciembre de 2025.

San Lorenzo de Almagro no tiene paz. Luego de un mandato pasado cargado de polémicas, Marcelo Moretti decidió volver a escena e iniciar un juicio ejecutivo al club por casi 300 mil dólares, debido a una deuda vinculada a un préstamo realizado durante su oscura gestión.

Mientras la institución procura solucionar el complicado presente deportivo, económico e institucional, el exmandatario reapareció reclamando por mutuos con intereses, según informaron fuentes cercanas a la entidad azulgrana.

El exdirigente exige el pago de una deuda por un monto de 270.000 dólares. El origen del saldo pendiente sería un préstamo que Moretti habría llevado a cabo durante su administración en el Ciclón.

ASÍ SE RETIRÓ MORETTI DE LA SEDE DE SAN LORENZO Entre incidentes con la policía y los hinchas, el presidente del Ciclón se fue corriendo a un patrullero para dejar el lugar en medio de un clima de alta tensión. https://t.co/E0AB5OUD6K — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2025

Si bien todavía no llegó la notificación oficial a Boedo, la modalidad del litigio sería un juicio ejecutivo, no ordinario. La diferencia radica en los tiempos del proceso, tomando como base un documento que acredita la deuda en busca de un cobro más rápido del valor estipulado.

De ganar el juicio y acreditarse dicha suma, Moretti indicó que destinará el dinero para donaciones a las Inferiores de San Lorenzo. Una medida ciertamente contradictoria en medio de un presente económico ajustado para el club de Boedo, que deportivamente se mantiene en la pelea por meterse en los playoffs del Clausura.

"LA ACEFALÍA NO ES LO RECOMENDABLE EN ESTOS CASOS" La palabra de Marcelo Moretti sobre la situación de San Lorenzo tras salir de la Fiscalía. https://t.co/N6zbeCNQ3H December 16, 2025

¿Qué es un mutuo?

Un mutuo es un acuerdo legal en el que una persona le presta dinero a otra, comprometiéndose esa parte beneficiaria a devolver la misma cantidad en un plazo determinado. En el Ciclón entienden que sería el primero de varios reclamos vinculados a mutuos impulsados por Moretti.

Durante su gestión, el expresidente estuvo marcado por varias polémicas como el comprobante falso por la compra de Matías Reali y el video en el que se guarda 25 mil dólares provenientes de la madre de un jugador juvenil para ficharlo en las inferiores del club.

Marcelo Moretti dejó de ser el presidente de San Lorenzo el 16 de diciembre de 2025, tras una renuncia masiva de gran parte de la Comisión Directiva que decretó el estado de acefalía en el club.