Optimismo en la Selección: cómo avanza la recuperación de Lionel Messi

Foto: @InterArg_. El astro argentino se exigió en campo y ya realizó trabajos con pelota.

Si bien se descartó su presencia el próximo sábado, en el primero de los dos juegos amistosos que la Selección Argentina afrontará previo al Mundial de Fútbol 2026, Lionel Messi entrenó con normalidad y dio tranquilidad pensando en el comienzo de la cita mundialista.

El astro argentino, capitán y emblema del combinado albiceleste, fue sustituido el pasado 24 de mayo, en el duelo entre su equipo, Inter Miami, y Philadelphia tras acusar una molestia física, situación que despertó alarma y preocupación en el entorno de la Selección.

Sin embargo, el panorama evoluciona favorablemente. Es que, de acuerdo a los estudios médicos efectuados, se descartaron desgarros o roturas en su pierna izquierda, por lo que únicamente se requiere un breve periodo de recuperación y manejo de cargas de aproximadamente diez días.

🐐📸 Leo Messi en el entrenamiento de ayer pic.twitter.com/yYIFuhiFWF — InterArg_ (@InterArg_) June 4, 2026

Ese alentador panorama se potencia con lo observado hoy: Messi se exigió en campo e hizo trabajos con pelota, indicio que, en los próximos días, ya podrá hacer fútbol a la par de sus compañeros, retomando el trabajo normal dentro de la concentración.

No obstante, Scaloni decidió no arriesgarlo en los dos encuentros amistosos, aunque no se descarta que pueda sumar minutos ante Islandia, en el último juego preparatorio previo al estreno mundialista el martes 16 ante Argelia.

El seleccionado nacional enfrentará a Honduras el sábado a las 21:00, en el estadio Kyle Field de Texas, y luego será cruzará ante Islandia el 9 de junio, a las 22:00, en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.