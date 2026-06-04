Francia cayó con Costa de Marfil en un amistoso antes del Mundial 2026: el golazo de Cherki y el curioso caso de los hermanos Doué

Guela Doué, hermano de Desire, fue la figura de Costa de Marfil con un gol y una asistencia. (Foto: AFP)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 avanza y las selecciones continúan ajustando detalles en la previa de la gran cita. En Nantes, Francia cayó ante Costa de Marfil, que logró dar vuelta el resultado y se impuso 2-1.

Didier Deschamps apostó por un ataque de lujo con Michael Olise, Rayan Cherki, Marcus Thuram y Kylian Mbappé, y durante gran parte del primer tiempo su equipo dominó las acciones. Sin embargo, la falta de eficacia y las intervenciones del arquero Yahia Fofana mantuvieron el encuentro equilibrado.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, apareció el talento de Cherki, que encaró con un gran pie a pie y sacó un remate cruzado para establecer el 1-0 a los 45 minutos.

PISALA, MAGO. Luego de un enganche TOP, como en el barrio, Cherki encontró el espacio y remató cruzado para marcar el 1-0 de Francia ante Costa de Marfil.



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Para el complemento, Francia realizó varias modificaciones y el trámite comenzó a emparejarse. A los ocho minutos, tras una buena combinación ofensiva y una pifia de Ibrahima Konaté, Guéla Doué quedó frente a Mike Maignan y definió con categoría para marcar el empate.

¡¡JUSTO VOS, DOUÉ!! Mientras su hermano Désiré observaba desde el banco de suplentes de Francia, Guéla se fue mano a mano ante Maignan y no falló: ¡gran definición para el 1-1 de Costa de Marfil en Nantes!



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El lateral marfileño volvió a ser protagonista más tarde. Con Francia adelantada en busca de recuperar la ventaja, aunque con un nivel inferior al demostrado en la primera mitad, Doué desbordó por la derecha y asistió a Amad Diallo, el atacante del Manchester United, que definió para sellar el 2-1 a favor de los Elefantes.

¡¡BATACAZO EN NANTES!! Agónico GOLAZO de Amad Diallo (sí, el delantero del Manchester United), que le pegó de primera luego del centro de Guéla Doué para el 2-1 de Costa de Marfil ante Francia… 😱😱😱



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Sebastián Beccacece también tomará nota de este encuentro, ya que Ecuador compartirá el Grupo E del Mundial 2026 con Costa de Marfil, Alemania y Curazao. Por su parte, Francia integrará el Grupo I junto a Noruega, Irak y Senegal

Los hermanos Doué, protagonistas para lados opuestos

Uno de los datos más llamativos del encuentro tuvo como protagonistas a los hermanos Doué. Guéla, autor de un gol y una asistencia para Costa de Marfil, compartió escenario con su hermano menor Désiré, una de las grandes figuras de Francia y del PSG campeón de Europa.

Ambos nacieron en Francia y realizaron buena parte de su formación futbolística juntos en Rennes. Sin embargo, tomaron caminos distintos a nivel de selecciones: Désiré eligió representar a Francia, país de origen de su madre, mientras que Guéla optó por defender los colores de Costa de Marfil, país de origen de su padre.

Los hermanos Doué, Desire y Guéla, compartieron un momento al término del partido. (Foto: AFP)

La particularidad quedó reflejada en Nantes. Mientras el menor intentó liderar los ataques franceses, el mayor fue determinante para la reacción africana. Con un gol y una asistencia, Guéla terminó siendo una de las figuras de la noche y opacó a varias de las estrellas del conjunto local.