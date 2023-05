Otro fin de semana de ensueño para Lorenzo Heredia en Europa

«Antes que finalice mi estadía acá, estoy seguro que voy a ganar alguna carrera», le anticipó Lorenzo Heredia a Río Negro. El sábado, el joven ciclista roquense se quedó con los 100 kilómetros de Kooigem Koers juniors, en Bélgica y este domingo ratificó su fin de semana de ensueño al quedar segundo en los 90 km. de Roeselare.

Con apenas 17 años, Lolo Heredia cumple con creces las expectativas con las que llegó a Bélgica, la cuna del ciclismo mundial, en marzo pasado para tomar parte del JAVA-Start Junior Team, la organización liderada por Mauricio Frazer y Mario Patalagoytia, que capta jóvenes talentos de Latinoamérica para que desarrollen su potencial en Europa.

«Faltando unos 2 km, veo que el pelotón se frena y yo dije, está es mi oportunidad. Así que arranque con un sprint de principio a fin… Yo no podía creer que fuera verdad lo que estaba pasando, me imaginaba que faltaba una vuelta y cuando ví la meta y que había muchas personas en la llegada esperando el pelotón, no sabía cómo reaccionar ante la mayor satisfacción de mi vida», contó Lolo en sus redes sobre cómo fueron los metros finales de la llegada en su primer triunfo europeo.

En una carrera que tuvo a 127 ciclistas, Lolo aventajó al belga Niel Meulemans y al australiano Jamie Coles. En cuarto lugar arribó el uruguayo Ciro Pérez, compañero de equipo de Heredia.

Hace 15 dias, Lorenzo se había quedado con el segundo lugar en Grote Prijs Frank de Sy, en Evergem, resultado que repitió al día siguiente en la carrera de Grote Prijs Vaburama, en Kruishoutem. Este había sido su fin de semana más productivo hasta ahora. Claro que el potencial de Heredia siempre da lugar para más.

A su victoria de este sábado, le agregó hoy un nuevo segundo puesto para una carrera que casi se complica al final. A 200 metros de la llegada, hubo una caída que supo esquivar para llegar a salvo a la línea de meta. «No sé como hice para rodar, ni sé por dónde pasé», contó Lorenzo sobre el cierre accidentado de la prueba que fue ganada por Oskar Kuut, de Estonia. En tercer lugar arribó el belga Milan Verschaeve.

Para el próximo fin de semana se viene el Tour De L’Eure Juniors, carrera organizada por Cyclisme-Assistance, del 27 al 29 de mayo de 2023 en 4 etapas incluyendo una contrarreloj por equipo.

El JAVA-Start Junior Team será parte de la prueba y estará representado por Lolo Heredia y Máximo Gómez Ortuño, de Argentina, Felipe Reyes y Ciro Perez, de Uruguay, y Jonathan Morales, de México.