Otro papelón en Mendoza: Godoy Cruz y Talleres fue suspendido por agresión al juez de línea

El partido entre Godoy Cruz y Talleres en el estadio Victor Legrotaglie fue suspendido antes de que inicie el segundo tiempo luego de una agresión a uno de los jueces de línea. El encuentro por la tercera fecha del Apertura de la Liga Profesional iba 0 a 0. Cuando los jugadores salían para el complemento, el árbitro asistente Diego Martín recibió el impacto de un proyectil desde una de las tribunas.

La agresión le provocó un corte y el juez principal, Yael Falcón Pérez, decidió suspender el partido.

Mientras los protagonistas se preparaban para el inicio del complemento, Yael Falcón Pérez vio cómo era agredido Martín por un proyectil que bajó desde la tribuna popular local.

Partido suspendido entre Godoy Cruz y Talleres por una agresión al juez de línea. Le tiraron un proyectil y lo lastimaron.



Derecho de admisión para el que lo hizo y que no pise nunca más una cancha en su vida.



NO APRENDEN MÁS. SON UNOS INADAPTADOS.pic.twitter.com/Hfis74KqTI — Mati. ⭐️⭐️⭐️ (@_MatiSanchez) February 4, 2025

El impacto le produjo un profundo corte en su frente y un estado de conmoción. Pese a que rápidamente recibió la atención médica por parte del Cuerpo Médico del Bodeguero, el colegiado claramente seguía afectado por el golpe y Falcón Pérez comunicó a los capitanes Federico Rasmussen y Guido Herrera que no se podía seguir con el encuentro.

«No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando. Sé que no es culpa de los jugadores, es culpa de gente incivilizada», expresó Falcón Pérez ante una nueva suspensión de un encuentro en Mendoza.

Vale recordar que en 2024 el duelo del Tomba ante San Lorenzo corrió la misma suerte también por accionar violento del público mendocino.