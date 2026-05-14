Río Negro será uno de los anfitriones de los 19° Juegos Epade con más de 1000 atletas patagónicos

Viedma será uno de los escenarios principales con básquet y fútbol en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias. Foto: gentileza.

Juegos Epade se disputarán del 17 al 23 de mayo y reunirán a más de 1000 jóvenes deportistas de toda la Patagonia, en una competencia que tendrá sedes simultáneas en tres provincias y a Viedma como uno de los principales escenarios.

Río Negro volverá a tener un rol central en la organización del certamen, albergando disciplinas clave y buscando ser protagonista en una de las competencias regionales más importantes del calendario juvenil.

Viedma, epicentro de las competencias en Río Negro

En la capital rionegrina se desarrollarán las pruebas de:

Básquet.

Fútbol.

El acto de apertura está previsto para el lunes 18 de mayo a las 10 en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias, donde se espera la presencia de delegaciones de toda la región.

Sedes distribuidas en la Patagonia

La organización de esta edición se distribuirá de la siguiente manera:

Neuquén: atletismo y handball.

Santa Rosa: judo, ciclismo y vóley.

Río Negro (Viedma): básquet y fútbol.

La modalidad de sedes simultáneas busca fortalecer la integración deportiva entre provincias patagónicas y optimizar la participación de las delegaciones.

Transmisión en vivo y acompañamiento provincial

Con el objetivo de acercar la competencia a las familias rionegrinas, el Gobierno provincial gestionó la transmisión en vivo de los partidos, permitiendo seguir el desarrollo de los juegos a distancia.

El secretario de Deporte de Río Negro, Simón Miravete, destacó el trabajo previo de preparación: «Estamos entusiasmados con estos Juegos, hemos hecho un gran trabajo de preparación en cada disciplina con el objetivo de ser protagonistas».

Y agregó: «Este año nos toca ser anfitriones y queremos brindarle comodidad a todos los atletas que lleguen a competir en suelo rionegrino».

Novedades y antecedentes deportivos

Entre las principales novedades de esta edición se destaca la incorporación del handball como disciplina oficial, con participación en ambas ramas, marcando su primera experiencia dentro del certamen.

En cuanto a antecedentes, la competencia de natación ya se desarrolló previamente en el marco de los Juegos de la Integración Patagónica. En esa instancia, la delegación rionegrina obtuvo la copa de plata en la rama masculina y la de bronce en la femenina.

Río Negro llega a esta edición con una sólida trayectoria reciente: en las últimas tres competencias finalizó como subcampeón, mientras que su último título se remonta a 2021, cuando conquistó su octava copa, siendo la delegación más ganadora del certamen.

El 2026 comenzó además con buenos resultados para el deporte provincial, tras los logros obtenidos en los Juegos ParaEpade y los Juegos de la Integración Patagónica disputados en abril.