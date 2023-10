Panamericanos 2023: el racquetball aportó una medalla de plata y el boxeo una de bronce

La delegación Argentina avanza a paso firme en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 y este jueves sumó dos medallas. El racquetball ganó la medalla de plata en la competencia por equipos femenina, mientras que el boxeo sumó una de bronce en la categoría masculina hasta 51 kilos.

El equipo argentino femenino de racquetball integrado por las María José Vargas y Natalia Méndez obtuvieron esta tarde la medalla de plata, al perder en la final 2 a 1 ante el conjunto mexicano compuesto Monserrat Mejía, Alexandra Herrera y Paola Langorio, que se quedó con el oro.

«No tengo consuelo, se me niega esa medalla dorada que la vengo buscando hace mucho tiempo. Soy alérgica al oro. Estoy un poco frustrada con las plateadas. Merecía la dorada. Pienso que juego igual que todas, depende el día. Tengo el talento, no sé por qué no se me da en la última. Ojalá pueda seguir jugando», declaró Vargas en diálogo con TyC Sports.

De todos modos, Vargas, quien al igual que Méndez nació en Bolivia pero están nacionalizadas argentinas, cerró una gran actuación y logró en Chile cuatro medallas: tres de plata y una de bronce.

El boxeo sumó una medalla de bronce

La restante medalla del día llegó desde el boxeo, donde Ramón Quiroga se quedó con la de bronce al perder en semifinales de la categoría hasta 51 kilos con Michael Da Silva de Brasil.

Las Panteras, en tanto, no pudieron con México y finalizaron cuartas en vóley femenino, mientras que Fernanda Pereyra y Ana Gallay jugaran por el bronce en beach vóley al perder la semifinal.

Además, Las Leonas debutaron en Santiago2023 con una goleada. Derrotaron con autoridad por 8 a 0 a Uruguay en su estreno en el Grupo A de los Juegos Panamericanos.

En tanto que hubo victoria y clasificación a semifinales para La Garra. El seleccionado femenino de handball se impuso por 31-10 ante Canadá para clasificar primero en el Grupo A y meterse entre los mejores cuatro de los Panamericanos. El sábado, a las 17:30, se enfrentará a Paraguay en las semis.