Periodista denuncia aprietes y censura por parte de un jugador de la Liga Confluencia

El pasado domingo, por la novena fecha de la Liga Confluencia, una batalla campal se desató en el juego que protagonizaron Círculo Italiano y Deportivo Roca en Villa Regina. La violencia se hizo presente otra vez en el fútbol regional y un periodista que se encontraba realizando su trabajo en el campo de juego denunció haber recibido un apriete por parte de un jugador del elenco local.

En eso estamos de RN Radio (90.9 en Neuquén y 105.7 en Roca) dialogó con Gastón Quesada, comunicador del programa radial Línea de 4 que se emite desde General Roca, quien denunció haber recibido amenazas para que elimine el video en el grabó los hechos de violencia que ocurrieron en el duelo entre el Granate y el Naranja.

El partido finalizó 1-1 gracias al empate en el último minuto por parte de Círculo. Tras la conquista se dio una batalla campal entre los jugadores. El hecho quedó registrado por el periodista, quien luego de grabar todo con su celular, fue abordado por un jugador de Círculo que «lo apretó» para que borre la evidencia.

«Cuando Círculo Italiano hace el gol, en tiempo de descuento, empezó el problema más grande. Ahí hubo peleas, y me acerqué a filmarlo. En pleno acto, un jugador del local se acercó y luego me dijo que tenía que borrar el video, porque iban a tener problemas como institución y los iba a perjudicar», contó Quesada.

«En el momento me abrazó y me dijo que borre el video. Y me dijo que si no lo borraba, me iba a ir de la cancha sin teléfono. Entonces para evitar problemas lo borré», detalló sobre los hechos.

Con el correr de las horas, la denuncia por parte del trabajador de prensa se volvió viral y en por la noche recibió un mensaje por parte de su agresor. «Recién anoche pude saber quién era el jugador, porque me escribió pidiéndome disculpas por la situación. Del club no me han escrito, únicamente el prensa pero desde una postura personal», agregó el periodista.

Por otra parte, Quesada contó que si bien ya pasaron un par de días del hecho todavía sigue en shock y sin poder creer lo que vivió.

«Cuando terminó el partido, no quise contarle lo sucedido a nadie, y nadie lo vio tampoco. Solamente avisé a mi radio por qué no llevaba el video, y ahí me dijeron que tenía que contar lo ocurrido. No está en mi mente hacer una denuncia. El Sindicato de Periodistas me escribió y sacó una nota, y probablemente salga algún comunicado», informó el joven comunicador.

Además, también enfatizó en que desde la Liga Confluencia nadie se comunicó con él para expresarle su apoyo o para pedirle algún informe de lo sucedido. Los dirigentes del certamen, que son los mismos que ocupan cargo directivos en sus respectivos clubes, no se han pronunciado hasta el momento ni tampoco han realizado alguna acción para evitar que vuelva a suceder.

La nueva dirigencia de la Confluencia, que ahora tiene como su nuevo presidente a Carlos Roja de La Amistad, deberá tomar cartas en el asunto para evitar nueva situaciones de violencia, que se repiten una y otra vez en las canchas de la región.

