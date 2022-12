Picante cruce de mensajes entre Alberto Fernández, Emmanuel Macron y Lula por la final del Mundial Qatar 2022

El presidente Alberto Fernández expresó hoy que desea «sinceramente» un triunfo de la selección argentina en la final del Mundial el próximo domingo contra Francia, en el marco de un intercambio de mensajes por Twitter con su par de ese país, Emmanuel Macron y el mandatario electo de Brasil, Inacio Lula da Silva.

El diálogo a través de la red social fue iniciado en las últimas horas por Lula, quién expresó su deseo de «buena suerte el domingo» a sus «amigos», Fernández y Macron.

El titular del Palacio del Eliseo fue el primero en recoger el guante y, en portugués, le agradeció a Lula, y envió su mensaje para el mandatario argentino: «Querido Alberto, uno de nosotros tendrá más suerte. Veremos quién el domingo. Con toda amistad… ¡Adelante los Bleus!», dijo en referencia a la habitual designación de la selección gala.

En las últimas horas, Fernández recibió invitaciones oficiales para concurrir a la final peo evalúa declinarlas, según fuentes oficiales.

«Gracias querido Lula por tus buenos deseos. El fútbol latinoamericano estuvo muy bien representado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, México y Argentina. Deseo sinceramente el triunfo de nuestra Selección, que tantas alegrías nos está dando«, escribió por Twitter en respuesta al mandatario electo en Brasil.

Y concluyó: «Si gana la Argentina, ¡gana Latinoamérica!».

Fue con el francés con quién jugó una carta más osada: «Querido amigo, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro.Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!».

Más temprano, durante su habitual rueda de prensa, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había dicho que el Presidente y todo el gabinete «está pendiente» del resultado de la final del Mundial de fútbol, que el próximo domingo disputarán los seleccionados de la Argentina y Francia, y afirmó que «no hay ninguna decisión tomada» en relación a un posible viaje del mandatario para presenciar el partido en Qatar.

«Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada», dijo al ser consultada en rueda de prensa en Casa de Gobierno sobre si el Presidente viajará a Qatar de cara al partido del domingo próximo.

Hace unos días atrás, durante la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Montevideo y mientras Brasil aún estaba en competencia, fue el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien le pidió a los reporteros gráficos que sacaran buenas fotos, ya que allí estaba la representación del «futuro campeón del mundo».

En esa ocasión, el presidente argentino se sonrió y dijo: «Que Dios te oiga».