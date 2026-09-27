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PreFederal de básquet: cuatro victorias locales y adiós al invicto de Pérfora

El Verde perdió con Español y otra vez comparte la cima con Roca, que se recuperó ante Pacífico. Independiente cortó la racha y Petro festejó en La Cueva.

Redacción

Por Redacción

Matías Alluchón fue el mejor del Depo, que volvió a la victoria y a la cima. (Archivo Franco Urchipia)

Matías Alluchón fue el mejor del Depo, que volvió a la victoria y a la cima. (Archivo Franco Urchipia)

La quinta fecha del PreFederal de básquet entregó cuatro victorias locales y dejó sin invictos a la competencia. Pérfora, que venía con un perfecto 4-0, perdió en su visita ante Centro Español (80-74) y otra vez comparte la cima con Deportivo Roca, que se recuperó ante su gente y superó a Pacífico (88-76).

La jornada se completó con el primer triunfo de Independiente, que superó a Club Plottier por 85-68; y el festejo de Petrolero Argentino en La Cueva de Plaza Huincul, sobre Atlético Regina, por 87-83.

Con estos resultados, el Verde y Roca mandan con 9 (4-1), Español y Pacífico son los otros con registro positivo (3-2) y suman 8; mientras que en la zona baja están Atlético Regina y Petrolero, con 7 (2-3); E independiente y Plottier, con 6 (1-4).

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La quinta fecha del PreFederal de básquet entregó cuatro victorias locales y dejó sin invictos a la competencia. Pérfora, que venía con un perfecto 4-0, perdió en su visita ante Centro Español (80-74) y otra vez comparte la cima con Deportivo Roca, que se recuperó ante su gente y superó a Pacífico (88-76).

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