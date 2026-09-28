Causa Viento Sur: se define si van a juicio la organizaciones sociales y dos ministros del ex gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez

La fiscalía de delitos económicos sostuvo que la cooperativa “Viento Sur” se creó para defraudar al Estado provincial y los abogados defensores aseguraron que “la causa es política” y que buscó mantener a las organizaciones sociales “fuera de la calle”.



La audiencia de presentación del caso para ir a juicio tendrá su tercera jornada este lunes. La jueza de garantías Natalia Pelosso, deberá definir si hay elementos para el debate oral y público; y sus componentes.



Se convocó en la sala 15 de la ciudad judicial. “Hasta acá se vio claramente la intencionalidad política del juicio. Todavía no vimos un caso penal”, sostuvo uno de los defensores de los imputados, Federico Egea.

Para los defensores, la causa contra las organizaciones, es política (foto Cecilia Maletti)



Para el fiscal en jefe, Pablo Vignaroli, “no es un juicio político, está claro. De la información surge claramente que el dinero destinado no era para capacitaciones, se quiso encubrir un subsidio a través de una capacitación”, sostuvo.



Agregó que fueron los ministros del ex gobernador Omar Gutiérrez (MPN), Germán Chapino y Abel Di Luca, los que tomaron las decisiones “más allá de que hubo rangos administrativos que hicieron los trámites”, como los pagos y transferencias. “Tal como estaba estructurado el programa, ellos de entrada sabían que esto iba a estar destinado a pagar un subsidio y no a capacitar” dijo Vignaroli.



Mariano Pedrero, otro de los abogados de los integrantes de Viento Sur, recordó que se trató de un programa postpandemia “cuando aumentaba la pobreza de modo exponencial” y que existían múltiples planes nacionales, provinciales y municipales de asistencia. “Éste era uno de esos planes preveía expresamente además de la capacitación, el destino de fondos de asistencia”, insistió. En su opinión “acá claramente se montó una persecución para sacar a las organizaciones sociales de la calle, por eso la endeblez de la acusación”, opinó.



La fiscal del caso, Rocío Rivero, insistió en que no hubo un plan de capacitación y que se conformaban listados para pagar sueldos, con provecho propio para referentes de la cooperativa y de la misma entidad.

Se define hoy si va a juicio la causa contra las organizaciones y los ex ministros (foto Cecilia Maletti)



El fiscal de Estado, Raúl Gaitán está propuesto como uno de los testigos (de un listado de más de 60) si se hace el juicio. También una ex presidenta de la cooperativa Viento Sur que le dio a la fiscalía de delitos económicos, el andamiaje interno de la entidad.



La jueza Natalia Pelosso deberá definir si hace lugar o no a los sobreseimientos que pidieron las defensas, si hay caso suficiente para ir a juicio, si el tribunal estará integrado por uno o tres vocales en caso de que siga su curso el debate oral y las pruebas que integrarán el proceso penal.



La audiencia del viernes quedó en cuarto intermedio y las defensas aún no terminaron los pedidos de sobreseimiento.



El defensor penal de la circunscripción, Leandro Seisdedos tiene a su cargo la defensa de Chapino, mientras que el defensor particular, Gonzalo Rodríguez, la de Di Luca. Entre los acusados, está el concejal capitalino del Partido Obrero (FIT), Federico Sánchez y la diputada de mandato cumplido, del FOL, Gabriela Suppicich.