Gestión del agua en Vaca Muerta: Neuquén será sede de la primera edición argentina de la Produced Water Society

La gestión del agua constituye uno de los aspectos centrales para el desarrollo de la producción no convencional a gran escala, especialmente ante el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta. En este escenario, Neuquén será sede de la primera edición argentina de la Produced Water Society (PWS), que se desarrollará el 15 y 16 de octubre en el Hotel Hilton.

El encuentro reunirá a líderes, operadores, empresas de servicios, expertos y reguladores para abordar los desafíos y oportunidades en la gestión del agua.

El evento se realizará bajo el lema «El futuro de la gestión del agua en Argentina». Contará con más de 25 panelistas especializados, entre expertos internacionales y líderes de la industria, junto con seis expositores de alto nivel que realizarán presentaciones sobre tecnologías y proyectos.

También habrá siete empresas exhibidoras, con propuestas vinculadas con las distintas etapas de la gestión del agua en las operaciones energéticas.

La agenda contempla además un panel específico sobre el caso de Permian en Estados Unidos, orientado a compartir experiencias y prácticas desarrolladas en una de las principales cuencas de producción no convencional.

La PWS es una organización técnica internacional especializada en la gestión sustentable, tratamiento, infraestructura y economía circular vinculados al agua de producción y flowback.

La agenda del encuentro estará estructurada en siete paneles temáticos, que abarcarán desde la situación actual de Vaca Muerta hasta una hoja de ruta estratégica para la gestión de este recurso en el país.

Panel 1: Vaca Muerta: Presente, Proyección y el Desafío del Agua a Escala Masiva.

Panel 2: Marco Regulatorio, Gestión Hídrica y Licencia Social en la Cuenca Neuquina.

Panel 3: Lecciones y Casos Globales: Permian y Otras Cuencas No Convencionales.

Panel 4: Infraestructura Hídrica, Redes (Acueductos) y Modelos de Midstream de Agua.

Panel 5: Innovación Tecnológica en Tratamiento de Flowback y Agua Producida.

Panel 6: Reúso en Fractura, Economía Circular y Casos de Éxito Operativos en Terreno.