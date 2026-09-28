La Ruta 69 mueve casi 6.000 vehículos diarios y se prepara para recibir un 30% ante el crecimiento de Vaca Muerta

La Ruta Provincial 69 atraviesa su última etapa de reconstrucción mientras el tránsito que utiliza este corredor hacia Vaca Muerta continúa en aumento. Según los datos de TMDA enviados por Vialidad Rionegrina, actualmente circulan 5.966 vehículos por día, de los cuales 909 son pesados.

Sobre ese volumen, el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, señaló que existen estudios que proyectan un crecimiento del 30% para el próximo año. Si ese incremento se concreta, el movimiento podría alcanzar unos 7.756 vehículos diarios.

“Esa es la realidad de los últimos años y algunos estudios dicen que para el próximo año va a haber un incremento de un 30%. Desde ya que eso depende de muchos factores, de qué otras alternativas se busquen y de si se reparan las rutas por La Pampa y pueden ingresar más por el norte”, explicó Grün.

La proyección aparece mientras la reconstrucción de la Ruta 69 alcanzó el 95% de ejecución y se estima que estará terminada hacia fines de octubre. La obra comprende los 10 kilómetros entre el empalme con la RN 151 y El Labrador y apunta a mejorar un corredor que conecta el Alto Valle con el complejo Vaca Muerta. La documentación técnica identifica un crecimiento significativo del tránsito, con una participación considerable de vehículos pesados.

“A pesar de ser solamente 10 kilómetros de longitud, tiene una importancia clave para el ingreso a Vaca Muerta”, sostuvo Grün. En ese contexto, la intervención incorpora no solo la reconstrucción de distintos sectores de la calzada, sino también modificaciones en los puntos donde se concentra el movimiento de vehículos.

Ruta 69: un incremento del 30% del tránsito durante el próximo año

Foto: Flor Salto.

Uno de los cambios centrales está en Villa Manzano, donde se reconstruye el cruce sobre calle Pacheco. El proyecto contempla una intersección canalizada con isletas separadoras, sectores para giros a la izquierda y adaptación de la semaforización.

En ese sector se utilizará una losa de hormigón H-30 de 22 centímetros, sobre una base de hormigón H-17 de 15 centímetros. La solución fue definida por el volumen de tránsito pesado y las bajas velocidades que se registran en las inmediaciones del cruce.

En El Labrador, en tanto, ya está terminada la dársena de pesaje para vehículos pesados. Grün explicó que se incorporó porque el tránsito de camiones había generado la necesidad de contar con un punto específico de control sin obligarlos a ingresar a las localidades.

“Era un inconveniente muy grande no tener un lugar de pesaje”, señaló el titular de Vialidad, quien anticipó que la próxima etapa será instalar un sistema de pesaje dinámico o continuo, similar al que funciona sobre la Ruta 2, cerca de San Antonio Oeste.

En números 30% Vialidad Rionegrina prevé un posible aumento del tránsito para el próximo año, que llevaría el flujo de 5.966 a unos 7.756 vehículos diarios.

Esto también aparece como una medida para preservar la inversión realizada sobre la calzada. “Estamos convencidos de que es la única forma, una vez reparada la ruta, de mantenerla por mucho tiempo”, sostuvo Grün al referirse al control del peso de los camiones.

El control de cargas ya comenzó a ser parte de la estrategia para preservar la nueva infraestructura. En un operativo realizado en agosto en El Labrador, Vialidad Rionegrina pesó 55 camiones y detectó cinco casos de exceso de carga: cuatro correspondían a vehículos que transportaban arena y uno a ripio.

Foto: Flor Salto.

Además, en distintos tramos se ejecutan bacheos profundos y reconstrucción de calzada. La estructura prevista contempla una carpeta asfáltica de 5 centímetros, base granular de 15 centímetros, subbase de 20 centímetros y subrasante compactada.

La obra también incluye trabajos que van más allá de la superficie de la ruta. El proyecto técnico prevé banquinas, defensas metálicas, señalización horizontal y vertical y columnas de iluminación de 10 metros de altura, además de las adecuaciones necesarias sobre los semáforos y las columnas existentes.

En el cruce de Villa Manzano también se incorporan dársenas para colectivos y se contempla la reubicación de las garitas existentes. El objetivo de la nueva geometría es ordenar los movimientos locales y los recorridos de paso por la ruta.

El movimiento que llega desde Vaca Muerta

El intendente de Campo Grande, Daniel Hernández, también vinculó la intervención con el movimiento generado por Vaca Muerta. Señaló que las arenas que llegan desde el norte ingresan por la RN 151 y continúan por la Ruta 69, a lo que se suma el transporte de personal y otros vehículos de gran porte.

Según explicó, el movimiento se concentra en determinados momentos del día, aunque no desaparece durante los fines de semana. “A primera hora de la mañana y entre 17 y 20 es horario de mayor movimiento, que no se detiene fines de semana, es continuo”, describió.

Foto: Flor Salto.

Hernández también señaló que el estado de la Ruta Nacional 151 condiciona la circulación en la zona y repercute sobre los tiempos de conexión. Como ejemplo, mencionó el tramo de unos 7 kilómetros entre Villa Manzano y Barda del Medio, que en determinados momentos puede demandar entre 30 y 40 minutos.

En ese contexto, el intendente destacó la importancia de contar con la dársena de pesaje en El Labrador. La consideró “vital para cuidar la inversión y controlar el sobrepeso de los camiones”, especialmente por el movimiento de los vehículos que transportan arenas.

También planteó que la mejora de la Ruta 69 debe analizarse junto con el mantenimiento de la RN 151, porque ambas forman parte del recorrido utilizado para ingresar al Alto Valle desde el norte. “Es la entrada al Alto Valle por el norte, vital”, afirmó Hernández.

El corredor atraviesa tres sectores urbanos de Campo Grande: Villa San Isidro, Villa Manzano y El Labrador. Desde el empalme con la Ruta Nacional 151, la ruta se extiende hasta el límite con Neuquén y funciona como conexión entre la zona productiva del Alto Valle y el complejo Vaca Muerta.

La finalización de la reconstrucción está prevista para fines de octubre, según la estimación de Grün. La obra tiene una inversión actualizada de $3.777.825.633, unos 2,45 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual, y forma parte de las intervenciones financiadas mediante el Bono VMOS.