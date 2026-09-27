Susto en Córdoba tras un grave accidente aéreo: cayó una avioneta, rescataron a cinco personas y hay niños heridos

Este domingo por la tarde, un vuelo que presuntamente había partido desde el aeródromo de barrio Coronel Olmedo, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, terminó en un grave siniestro. Una avioneta se precipitó a tierra sobre un sector de monte autóctono y tupida vegetación en las inmediaciones de la avenida Ciudad de Valparaíso, y obligó a un intenso operativo de rescate.

Según reportó La Voz del Interior, el accidente ocurrió pasadas las 13:30 en las cercanías de una fábrica de bloques para construcción, a la altura del kilómetro 9 y medio. A pesar de la violencia del impacto y del difícil acceso al terreno, los cinco ocupantes de la aeronave lograron sobrevivir.

La alerta inicial llegó a la Policía de la Provincia a través de los vecinos de la zona, quienes advirtieron la caída de la máquina sobre el monte. En los primeros minutos, se motorizó un amplio esquema de emergencia y rescate que requirió la intervención conjunta de efectivos policiales, la Subdirección General de Bomberos y el servicio de emergencias 107. La confirmación oficial ratificó la presencia de cinco personas a bordo: tres adultos y dos niños.

Tras las maniobras de extracción en el lugar, los equipos médicos estabilizaron a los heridos y dispusieron traslados de urgencia. A través de un corredor sanitario, los dos menores fueron derivados al Hospital de Niños, sitio al que ingresaron conscientes. Por su parte, los tres mayores de edad terminaron internados en los hospitales de Urgencias y San Roque para recibir atención médica por golpes, cortes y fracturas.

El desesperante rescate en el monte y el relato de los testigos

La zona del accidente presentaba un acceso muy complejo. De acuerdo con los testimonios de los civiles que colaboraron, la aeronave se salvó por caer en medio de las plantas, se arrastró unos 50 metros por la vegetación y detuvo su marcha al topar con un árbol. La Policía de Córdoba difundió horas más tarde un video oficial que muestra el intenso despliegue de los efectivos y del personal de salud para asistir a las víctimas.

🚨 Cinco personas fueron rescatadas tras la caída de una avioneta



✈️ En una zona rural de avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del km 9½, una aeronave cayó mientras viajaban cinco personas a bordo.



🚓🧑‍🚒 Personal policial coordinó el operativo de asistencia y Bomberos… pic.twitter.com/fdoog4KQ0j — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 27, 2026

Ezequiel y Lucas Asoli, dos jóvenes que fueron testigos del hecho y ayudaron en el lugar, brindaron un dramático relato al medio local El Doce. Según sus palabras, salieron a comprar cuando sus familiares les avisaron sobre la caída, por lo que fueron a dar la vuelta a ver si la encontraban. Los jóvenes detallaron que se metieron en el medio del monte y lograron ubicarse al escuchar los gritos de uno de los nenes. Al llegar, encontraron al menor sobre un ala de la avioneta con un corte en la cabeza.

Los testigos agregaron que los adultos presentaban heridas de mayor consideración. El piloto tenía un profundo corte en la cabeza, uno de los pasajeros sufrió la fractura de un brazo y otra persona estaba golpeada. Para poder sacar al conductor del habitáculo, los rescatistas y vecinos tuvieron que quitarle el techo a la avioneta.

Investigan la caída de la avioneta en Córdoba: el vínculo con un accidente de Villa Regina

La aeronave siniestrada es una Piper Comanche 250, con matrícula LV GSG. Se trata de un avión ligero de construcción monocasco, monomotor de ala baja y con tren de aterrizaje retráctil, destacado por su alta eficiencia para la aviación en general. Las fuentes oficiales confirmaron a los medios ya citados que la avioneta tenía capacidad para cuatro pasajeros, pero al momento del accidente viajaban cinco personas en su interior.

A partir de las declaraciones aportadas por los testigos visuales, la principal hipótesis sobre las causas del siniestro apunta a una falla mecánica. No obstante, las autoridades aguardan la investigación de los peritos y de la Justicia para determinar con exactitud lo ocurrido.

La causa judicial recayó de forma inicial en una fiscalía provincial de turno, pero por tratarse de un accidente aéreo, las actuaciones deberán ser giradas a la fiscalía federal. La investigación técnica quedó a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismo descentralizado del Ministerio de Economía que reemplazó a la antigua Junta de Investigaciones de Accidentes Comerciales y Civiles (Jiacc).

La caída de este domingo sacó a la luz los antecedentes problemáticos de la máquina. Según los registros oficiales de la JST, el avión ya contaba con dos siniestros graves:

El 22 de abril de 2017 a las 19:30 horas, en la ciudad de Alta Gracia, el piloto Rodolfo Ostermeyer se descompensó tras sobrevolar el dique Los Molinos. Su alumno, Nicolás Sargiotto, tuvo que tomar los controles y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeroclub local. Como no activó el tren de aterrizaje, el avión dio «de panza» y recorrió varios metros por la pista, lo que provocó daños en la máquina.

El 22 de julio de 1999 a la noche, en Villa Regina, Río Negro, la aeronave tuvo otro accidente durante un vuelo de traslado. A raíz de la descompostura de un pasajero, el piloto debió realizar un aterrizaje de emergencia en un aeródromo. El aparato dio contra obstáculos y la aeronave quedó con daños de importancia.

Este episodio en la avenida Valparaíso marca también el segundo accidente con una avioneta en la provincia de Córdoba en el año 2026. En marzo pasado, un Cessna experimentó una pérdida de potencia que forzó al piloto a aterrizar de emergencia en una calle de la zona rural de San Rafael, donde la nave hizo un trompo y se prendió fuego.