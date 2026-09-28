Canon de agua en Vaca Muerta: Neuquén negocia el beneficio para las operadoras con áreas bajo riego

El Gobierno provincial actualizó por medio del decreto 792/2026 el canon por el uso del agua en las explotaciones no convencionales de Vaca Muerta.

Esta disposición declaró como prioritarias las técnicas que permitan reutilizar el recurso hídrico y aprovecharlo, por ejemplo, para proyectos productivos que sean complementarios a la actividad hidrocarburífera.

Parte de esta propuesta fue comentada por el gobernador Rolando Figueroa, quien dijo que la intención es avanzar con un «programa agrícola ganadero» para la formación shale a través de un acuerdo con las principales operadoras de la cuenca.

El plan ya había sido adelantado por la Provincia días atrás e incluiría, en una primera etapa, el desarrollo de unas 5.000 hectáreas con potencial de ponerse bajo riego y comenzar a producir. La inversión fue estimada en al menos $1.000 millones de dólares.

Figueroa adelantó que el objetivo es llegar “con un acuerdo firmado” a la exposición AOG 2026 que se celebrará en octubre en el espacio Duam de Neuquén.

Condiciones diferenciales para las petroleras que rieguen

La idea se enmarca en el decreto publicado en junio pasado a partir del cual se actualizó el canon del agua para la industria no convencional.

El texto incorporó en los considerandos «condiciones diferenciales» para aquellos proyectos hidrocarburíferos que, además de su actividad principal, «propongan esquemas de aprovechamiento complementario» del agua pública captada, destinando parte del recurso para iniciativas productivas, agropecuarias, forestales, industriales, ambientales o de interés social.

El decreto, que ratificó una disposición de la subsecretaría de Recursos Hídricos, encomendó a esa misma dependencia «elaborar un régimen específico de condiciones diferenciales o promocionales» para las firmas que «incorporen esquemas de aprovechamiento complementario del agua pública captada«.

El detalle de ese esquema es el que se estaría acordando con las operadoras, algunas de las cuales vienen de firmar hace un par de semanas un convenio para adelantar regalías y financiar obras viales de relevancia en el corredor petrolero que conduce a Añelo y Rincón de los Sauces.

Figueroa explicó que el Gobierno busca «formalizar» estas conversaciones y que el plazo para hacerlo sería la exposición de petróleo y gas que se concretará próximamente en la capital provincial.

Según afirmó, la propuesta «no convenció» a las petroleras en un primer momento, opinión que cambió cuando las negociaciones avanzaron. «Hoy están todos entusiasmados con las variedades de alfalfa o avena que se pueden hacer«, dijo.

Las pruebas pilotos se desarrollarían sobre parcelas de 50 o 100 hectáreas, de acuerdo a la operadora y el bloque donde se encuentre.

El riego, de acuerdo a lo que informó el Gobierno hasta ahora, se abastecería de las llamadas redes azules de la industria, con la implementación de captaciones específicas para los emprendimientos productivos. Ya en el yacimiento, el agua se emplearía mediante pivotes, muy utilizados en la llanura pampeana y algunas zonas de Río Negro, como el Valle Medio.

«El uso del agua tiene que ser consciente»

El nuevo marco normativo también apunta a fomentar la reutilización y recuperación del recurso hídrico que, de forma paralela, es utilizado para las fracturas hidráulicas.

Figueroa explicó el martes pasado que lo que se busca es que las compañías «usen menos agua» y que la porción que efectivamente demandan sea «reutilizada». «El uso del agua tiene que ser consciente y queremos que las operadoras entiendan eso«, agregó.

El mandatario aclaró que el acuerdo para sumar hectáreas bajo riego no será compulsivo, por lo que las operadoras tendrán la posibilidad de no adherirse y pagar el valor pleno del canon establecido.

«No hay ningún problema, pero le vamos a cobrar el agua como dijimos que lo íbamos a hacer. No es una tasa, le estamos cobrando el agua», sostuvo.

El ministro de Economía Guillermo Koenig fue consultado por Diario RÍO NEGRO sobre la evolución de los intercambios con las operadoras. Explicó que ya se está trabajando con equipos del ministerio de Turismo y Recursos Naturales, que tiene a su cargo la gestión del agua, y que se trata de un proceso «que lleva algo de tiempo«.

«Estamos viendo cuál es la mejor forma de llevar adelante esos proyectos», precisó el funcionario, cuya cartera también está avanzando con la redacción del proyecto ejecutivo para aumentar la superficie bajo riego en la región del Limay, en el llamado Corredor del Viento. Esta zona tendría potencial para irrigar más de 50.000 hectáreas.