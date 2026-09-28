Por qué el Gobierno frenó la estrategia para eliminar las PASO

Tras el triunfo parlamentario que logró el Gobierno tanto con la ley que reduce el alcance de las llamadas Zonas Frías como con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central –que debe regresar a Diputados para ser ley- Patricia Bullrich admitió que aún no están los votos para eliminar o suspender las PASO el próximo año.



De todos modos en Casa Rosada confía en la gestión de Diego Santilli y prevén que podría haber noticias durante la Semana Argentina que tendrá lugar en París, incluso al que Javier Milei invitó a varios gobernadores dialoguistas, entre ellos Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.



La lista de urgencias la lideraban los dos proyectos que el Senado trató el último jueves, una señal hacia los mercados según explican voceros oficialistas. Ahora la prioridad política es la modificación de las reglas electorales que se pausaron ante las demandas de los jefes provinciales, especialmente los del Norte Grande que exigen beneficios al consumo de energía en los meses de calor.



Entre los despachos circula en cambio un borrador para tratar el endeudamiento de las familias, tema por el que las comisiones fueron emplazadas por el pleno del cuerpo. Otro tema con el que se arrancará en los próximos días es el Presupuesto 2027, en tanto sigue sin ponerse en consideración el proyecto de ley que modifica la norma vigente para sancionar a quienes operen en Malvinas sin permiso argentino.

Tampoco se volvió a convocar a reunión para las PASO a la espera de un acuerdo general y en medio de las tensiones internas del mileísmo donde empieza a recortarse la figura de Patricia Bullrich.



La segunda razón por la que el oficialismo no tiene aún garantías de acompañamiento es puramente estratégica. Karina Milei, en quien el Presidente delega esa cuestión, sigue analizando junto a Lule y Martín Menem el plan electoral en cada provincia. La falta de precisiones genera desconfianza entre los gobernadores que, en su mayoría, decidieron desdoblar.



Un caso ejemplificador es Mendoza donde Alfredo Cornejo resiste la figura de Luis Petri, radical hasta que los Milei le ofrecieron encabezar una lista. El año pasado Cornejo acordó que la UCR se quedaría con el primer lugar en la nómina para Diputados pero Petri renunció y se afilió a La Libertad Avanza en el mismo momento en que firmaba su candidatura en primer término.



Para el 2027 y sin posibilidades de reelección, el gobernador aspira a una banca en el Senado. Incluso preferiría alguna opción que no fuera de su total agrado si de esa manera impide el avance del exministro de Defensa como su sucesor. Para dirimir la disputa entre UCR y LLA sostendrán las Primarias locales.



En el otro ala de Casa Rosada, donde la ópera Santiago Caputo –ahora en paz interna con Karina Milei tras la mediación del Presidente– se alientan acuerdos con los gobernadores como lo que podría ocurrir en Chubut con Ignacio Torres. Si prima el consejo y aprovechando la Boleta Única de Papel, LLA podría no disputar la gobernación y allanar el camino al PRO.



Desde el caputismo aconsejan justamente que La Libertad Avanza sume diputados y senadores nacionales en la próxima elección pero unir fuerzas con los amigos o colaboradores y no impedir las reelecciones de algunos de los actuales mandatarios. Proponen un pacto de gobernabilidad mutua, dejando el Congreso nacional para LLA y los cargos de legisladores provinciales o concejales para los jefes locales.



Por ahora son borradores porque no se avanzó ni en las reuniones con el PRO ni con los mandatarios de la UCR. Tampoco con los partidos de sello provincial o los peronistas no kirchneristas que suelen acompañar en el Congreso y que analizan la posibilidad de una variante interna a Milei, que podría ser Bullrich si se sostiene el plan económico.



Más allá de las reiteradas reuniones del Jefe de Gabinete con jefes provinciales y con la mesa de La Libertad Avanza y el PRO, no hubo recientemente otras gestiones que permitieron dilucidar el destino de las PASO. “Todavía estamos en los plazos previstos”, plantean cerca del Presidente que a su vez dijo en Estados Unidos que también los mercados siguen de cerca el cronograma electoral. Si incluye las Primarias, sostienen, la incertidumbre nacional se mantendría durante por lo menos cuatro meses.



La postura de Patricia Bullrich tampoco parece inocente. Aunque no lo ha blanqueado hay quienes dudan de su convicción respecto a las PASO. “¿Por qué los gobernadores o ella misma cederían la herramienta con la que se puede negociar’”, preguntan quienes transitan pasillos parlamentarios con experiencia electoral.



Si ella no tiene voluntad de presionar por la eliminación de las PASO es porque escucha a los empresarios y políticos que piden un mileismo sin Milei, es decir sostener el rumbo con otra personalidad, otras formas y alguna flexibilidad.



El amplio abanico del medio bien podría servirle de escudo para sostener una herramienta que se usó tres años atrás, cuando las fichas estaban puestas en Horacio Rodríguez Larreta, a quien ella venció.

Al ritmo del mapa nacional

Por lo menos en tres provincias donde no se desdoblarían elecciones el peronismo necesitará dirimir de alguna manera sus candidaturas a gobernador.



La sucesión de Axel Kicillof tiene por lo menos una decena de aspirantes mientras que en Chaco la decisión de Jorge Capitanich de no ir por un nuevo mandato también multiplicó las opciones.



En La Rioja la Constitución inhabilita a Ricardo Quintela para ir por otra postulación mientras que en Tucumán Juan Manzur se le planta a Osvaldo Jaldo ahora animado por Cristina Kirchner que lo recibió en su prisión domiciliaria.



En cambio en Catamarca Raúl Jalil dio un paso al costado y cumplirá el acuerdo interno para rotar después de un segundo mandato aunque en su caso el candidato natural para sucederlo es el intendente de la ciudad Capital.



En Chaco el gobernador Leandro Zdero canceló las Primarias gracias al voto de una diputada provincial que responde a Sergio Massa por lo que el peronismo conversa una opción similar a las viejas internas partidarias.



Quintela aún no hizo anuncios, es otro de los que espera saber qué pasa con las PASO nacionales para tomar decisiones.



Kicillof es de los que prefieren que la disputa interna bonaerense se defina vía Primarias, como también necesita de ese instrumento para legitimarse frente al espacio kirchnerista. Sin embargo si se eliminan o suspenden las PASO a nivel nacional fuentes inobjetables bonaerenses dijeron a Río Negro que tampoco habrá PASO en la provincia y se seguirá el cronograma de la elección presidencial.