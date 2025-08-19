Albert y Aguilar, pilotos de Neuquén, son campeones del Argentino de karting 2025

Marcos Albert, en la categoría Proam, y Vicente Aguilar, en Cadete, pusieron el nombre de Neuquén en lo más alto porque se consagraron campeones en el Argentino de karting 2025, que cerró la actividad con la cuarta jornada del calendario.

Ambos llegaron con mucho margen para buscar la celebración en Río Cuarto (Córdoba) y lograron coronarse antes de las finales que le bajaron el telón al certamen nacional. Albert fue tercero en el Súper Heat de la Proam, mientras que Aguilar vio la bandera a cuadros y anticipó el festejo en la primera definición.

Los mejores pilotos del país estuviern en el circuito cordobés. (Cirva1Kart)

Albert llegó a Río Cuarto con medio título en el bolsillo

Para llegar a la consagración, Albert había sido tercero en Trenque Lauquen. En el fin de semana inaugural hizo una gran sumatoria de puntos en todas las salidas a pista, lo que le permitió instalarse rápidamente en la cima. Luego fue tercero en la final que de San Martín (Mendoza). El gran espaldarazo llegó en Villaguay (Entre Ríos) dónde ganó.

“Se sufrió y se laburó mucho. En este deporte es más lo que se pierde que lo que se gana. Haber perdido una vez el campeonato Argentino fue muy duro. Pasaron cuatro años de aquello y este año, luego del primer entrenamiento en el verano, ya sentí que podía ser campeón. Mejoré mucho físicamente y me sentí más ágil arriba del karting”, afirmó Albert luego de los festejos.

Aguilar ganó las tres primeras y reguló en el cierre

Por su parte, la coronación de Aguilar llegó tras vencer en las tres primeras fechas y obtener un tercer puesto en Río Cuarto. Vicente es una de las grandes promesas del automovilismo regional y afirmó sentirse “muy feliz con este bicampeonato que se va para Neuquén». Además, avisó que «el año que viene vamos a la OKN Junior”.

El cierre del calendario para el Argentino de Karting será con el Máster de Pilotos que se correrá entre el 4 y el 7 de diciembre y ahí esarán los flamantes campeones neuquinos, con el objetivo de ponerle el moño a una gran temporada.