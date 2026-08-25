¡Qué dupla se armó! En su vuelta al circuito, Alcaraz se dio un gustazo con Serena Williams

Inmejorable estreno para una dupla que promete mucho en la edición 2026 del US Open. El español Carlos Alcaraz y la estadounidense Serena Williams dieron el primer paso y avanzaron de ronda en el cuadro de dobles mixto del cuarto y último Grand Slam de la temporada.

En su vuelta al circuito tras dejar atrás una lesión en su muñeca derecha, el murciano de 23 años unió fuerzas con la inoxidable Serena, ex N°1 del mundo y ganadora de 39 títulos Major en el circuito profesional, para juntos anotarse una gran victoria y el pase a cuartos de final.

Serena Williams and Carlos Alcaraz send Ashe into a frenzy!



They capture the opening set 5-3 from double set point down. pic.twitter.com/K7yKzQMjBC August 25, 2026

Tras recuperarse asombrosamente de un complicado arranque, Carlitos y Serena, separados por 21 años de edad, remontaron un 1-3 y derrotaron al británico Lloyd Glasspool (17°) y a la neozelandesa Erin Routliffe (14ª) por 5-3 y 4-1.

😂 JAJAJA, MOMENTAZO ENTRE ALCARAZ Y SERENA.



​— Carlos Alcaraz: "Estoy jugando al lado de la única e inigualable Serena Williams, ¿qué más puedo hacer? Solo disfrutar e intentar hacer todo lo que ella me dice".



​— Entrevistadora: "¿Le hacés caso a Serena?".



— Carlos Alcaraz:… https://t.co/1qvGSxMpyp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 25, 2026

Juntos conforman una de las duplas más especiales y galácticas de la segunda edición del certamen mixto que se lleva a cabo en Nueva York, uniéndose a otros dúos resonantes como los que conforman el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka, el francés Gael Monfils y la ucraniana Elina Svitolina, los anfitriones Taylor Fritz y Jessica Pegula, y los checos Jakub Mensik y Karolina Muchova, entre otros.

De esta manera, Alcaraz y Serena Williams evitaron una pronta eliminación y ahora se verán las caras contra el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic, verdugos del alemán Alexander Zverev y de la dueña de casa Taylor Townsend, en búsqueda de las semifinales.