Robó una torre de sonido y ofreció devolverla a cambio de que retiren la denuncia en Cipolletti

La Fiscalía formuló cargos hoy contra un hombre acusado de haber forzado la puerta de una vivienda en el barrio Los Tilos para sustraer una torre de sonido. Durante la audiencia, la acusación reveló un particular detalle: días después del hecho, el imputado habría contactado a la víctima a través de redes sociales para ofrecerle la devolución del parlante robado a condición de que retirara la denuncia penal en su contra.

El delito investigado ocurrió el pasado 10 de junio, alrededor de las 17:45. Según detalló el fiscal adjunto Juan Pablo Escalada, el sospechoso arribó al lugar como acompañante a bordo de un Renault Stepway, descendió del vehículo y violentó la puerta de acceso a patadas y con la ayuda de una barreta para luego huir con el equipo de audio. El conductor del automóvil, quien habría cumplido el rol de «campana», ya fue imputado por su participación en la causa durante el mes de junio.

El avance de la causa fue posible gracias al aporte de testigos que identificaron el vehículo utilizado y al testimonio de una persona que reconoció directamente al acusado. Además de estas declaraciones, la fiscalía sumó como evidencia la denuncia del damnificado y los informes elaborados por la Policía y la Brigada de Investigaciones.

Para resguardar el proceso, el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas cautelares ante el riesgo de entorpecimiento probatorio, pidiendo la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del domicilio de la víctima y la restricción absoluta de contacto por cualquier medio. Por su parte, el defensor oficial Rodrigo Martínez se opuso a la formulación de cargos al sostener que existen deficiencias en el relato acusatorio y argumentar una falta de pruebas contundentes para acreditar la autoría de su asistido.

Finalmente, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos contra el acusado y habilitó el plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria. Asimismo, al no registrarse objeciones sobre las restricciones pautadas, el magistrado fijó las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía durante el mismo período que dure la etapa investigativa.