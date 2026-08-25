FECENE destacó el acuerdo con Halliburton para revisar contratos con proveedores

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) valoró positivamente la reunión mantenida con autoridades de Halliburton Argentina S.R.L., en la que ambas partes abordaron la situación generada recientemente con las empresas proveedoras de la compañía.

FECENE y Halliburton abren una mesa de diálogo

Como resultado del encuentro, se acordó que Halliburton no aplicará medidas de manera unilateral y que se avanzará en la coordinación de reuniones individuales con cada proveedor. El objetivo será generar instancias de negociación que permitan analizar las particularidades de cada caso y buscar alternativas consensuadas.

El entendimiento se produce luego de que FECENE manifestara públicamente su rechazo a la decisión de Halliburton de aplicar una reducción de hasta el 23% en los contratos vigentes con empresas proveedoras locales. En ese momento, la federación había reclamado la apertura de un espacio de diálogo para revisar la medida.

Desde FECENE señalaron que los desafíos que atraviesa la industria requieren avanzar en mayor competitividad y eficiencia, pero remarcaron que ese proceso debe desarrollarse sobre la base del diálogo, la previsibilidad y acuerdos que contemplen la realidad de las empresas que integran la cadena de valor.

La entidad destacó además la predisposición de Halliburton para abrir esta instancia de negociación y consideró que representa el camino adecuado para encontrar soluciones que permitan fortalecer al conjunto de la cadena y acompañar el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta.

Para FECENE, el desarrollo de una industria energética competitiva y sostenible requiere del compromiso y el trabajo conjunto de operadoras, empresas de servicios y proveedores.