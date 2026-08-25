Después de más de 60 años, Puente 83 ya tiene gas: inauguraron la obra de más de $541 millones

El acto fue encabezado por el intendente Rodrigo Buteler y el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Foto: Gobierno de Río Negro.

Después de más de 60 años, el gas natural llegó este martes a Puente 83, en Cipolletti. La obra fue inaugurada durante una jornada encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler, y permitirá que 192 familias del sector accedan al servicio.

Los trabajos demandaron una inversión provincial de más de $541 millones y fueron ejecutados por la empresa SILPA. La intervención se realizó a través de un trabajo conjunto entre el Gobierno de Río Negro y el Municipio de Cipolletti, en el marco del Plan Gas Rionegrino.

Foto: municipio de Cipolletti.

La nueva red de gas se suma a las obras previstas para transformar Puente 83

El impacto de la obra fue uno de los principales ejes de los discursos. Weretilneck recordó las dificultades que durante años enfrentaron las familias para calefaccionarse y habló del costo de conseguir y trasladar la leña, el humo que genera y el gasto que implica utilizar garrafas. “Hay generaciones que vivieron toda la vida con frío”, sostuvo.

“Dejemos atrás la leña y la electricidad para calefaccionarnos; hoy las familias de Puente 83 tienen la posibilidad de vivir un poquito mejor que antes”, expresó el gobernador durante la inauguración. También definió como especialmente importantes las obras de servicios básicos. “Una obra de gas, de electricidad o de agua cambia definitivamente la vida de la gente”, señaló.

Buteler también puso el foco en el cambio cotidiano que supone la llegada del servicio. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, destacó que unas 200 familias dejarán de calefaccionarse con leña y remarcó las consecuencias que eso tiene “en el gasto, en la salud, en un montón de cosas”.

Para los vecinos, el cambio ya empezó. Omar Yáñez, residente de Puente 83 Sur, contó que en su vivienda tienen prácticamente lista la instalación interna. “Ansiada porque muchos años que queríamos el gas y bueno, ahora se nos dio”, expresó. Y resumió el sentimiento del barrio: “Esto nos va a cambiar la vida a todos”.

La red tiene capacidad para llegar a más familias

La infraestructura inaugurada contempla alrededor de 5.000 metros de cañerías y requirió trabajos especiales para atravesar la ruta, las vías del ferrocarril y el canal de riego. Echarren explicó que quienes ya tienen avanzada su instalación interna pueden comenzar a avanzar con la conexión al servicio.

La obra fue posible después de un proceso previo de ordenamiento de las tierras, mensuras y regularización de los terrenos. Weretilneck recordó que ese trabajo comenzó años atrás, cuando desde el Municipio se gestionó el traspaso de las tierras y se realizó el deslinde de cada parcela.

Buteler destacó especialmente el papel de la comisión y de los vecinos, a quienes agradeció por haber sostenido durante años el reclamo. “Fueron los que no aflojaron nunca, siempre estuvieron ahí, tocando puertas y trabajando por el barrio”, señaló durante el acto. Y agregó: “Hoy ese trabajo tiene una respuesta concreta: el gas llegó definitivamente a Puente 83”.

La inauguración marca así una nueva etapa para el barrio. La llegada del gas se suma a otras obras previstas para Puente 83, entre ellas el alumbrado público, la iluminación de la ciclovía y de los accesos, mientras el Municipio anticipó además nuevos trabajos de infraestructura para el sector.