«Necesitamos ser potencia minera, pero no a cualquier costo»: la definición del Gobierno por Calcatreu

El Gobierno defendió la minería y marcó un límite por Calcatreu. Foto: Chino Leiva.

El conflicto por el empleo local en Calcatreu suma nuevos capítulos y el Gobierno provincial endureció su posición. La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, aseguró que Patagonia Gold deberá cumplir con la normativa laboral y con los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo antes de avanzar hacia una salida de la suspensión.

«Queremos que a la empresa le vaya bien, necesitamos ser potencia minera, pero eso no es a cualquier costo«, afirmó Avilez, al referirse al conflicto con Patagonia Gold por la situación laboral en el proyecto Calcatreu, ubicado al sur de Ingeniero Jacobacci.

La funcionaria defendió la decisión de suspender parte de las actividades del complejo minero y aseguró que el Gobierno provincial no busca frenar el desarrollo del proyecto, sino hacer cumplir los acuerdos alcanzados y la normativa vigente.

En declaraciones radiales, Avilez explicó que la Secretaría de Trabajo tiene facultades específicas para controlar el cumplimiento de la Ley 80/20 de contratación de mano de obra local, pero también para fiscalizar las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores.

A esos dos aspectos se suma un tercer eje que el Gobierno considera central: el cumplimiento de los compromisos vinculados al compre local. «Hay una normativa y hay que cumplirla. Estamos conversando con la empresa para poder llegar a un acuerdo», sostuvo la funcionaria.

Más de cuatro mesas de trabajo y acuerdos que, según Trabajo, no se cumplieron

Avilez señaló que la situación de Calcatreu no surgió de una única inspección, sino de un proceso de diálogo que incluyó más de cuatro mesas de trabajo.

En esos encuentros participaron representantes de la empresa, funcionarios del municipio de Ingeniero Jacobacci, el equipo del intendente y gremios, además de integrantes de la Secretaría de Trabajo.

Según explicó, esas mesas permitieron establecer determinados acuerdos que luego, durante la fiscalización realizada la semana pasada, no fueron encontrados efectivamente cumplidos.

La funcionaria mencionó especialmente los compromisos vinculados al compre local. «Hubieron voluntades que se manifestaron en esta mesa al compre local que no se dieron cumplimentados por parte de la empresa», señaló.

El 80/20, uno de los puntos centrales

La discusión principal gira en torno al régimen de contratación de mano de obra local establecido por la Ley Provincial 5.804, conocida como 80/20.

Según explicó Avilez, la empresa se encuentra actualmente alrededor del 71% de cumplimiento, por debajo del porcentaje exigido por la normativa.

Patagonia Gold, por su parte, informó que tiene 233 empleados directos, de los cuales 175 son residentes de Río Negro y 109 viven en Ingeniero Jacobacci. Con esos números, la compañía sostiene que el 75% de su plantilla directa corresponde a trabajadores rionegrinos.

La diferencia entre ambos porcentajes forma parte de la discusión entre la empresa y la autoridad laboral y deberá determinarse a partir de los criterios utilizados para calcular el cumplimiento.

Trabajo cuestiona el argumento de la falta de experiencia

Uno de los argumentos planteados por la empresa para explicar las dificultades para incorporar más trabajadores locales es la falta de experiencia específica en minería.

Avilez cuestionó esa posición y sostuvo que Calcatreu representa justamente una oportunidad para generar capacidades dentro de la provincia.

«En un momento dejan deslizar que son 60 puestos de trabajo y no. Es la contratación de mano de obra local que sea necesaria para que el proyecto pueda desarrollarse», explicó.

La funcionaria señaló que Trabajo ya remitió 61 perfiles para que sean evaluados por la compañía y aclaró que la fiscalización no se limita a los trabajadores contratados directamente por la empresa.

También contempla a los trabajadores que se necesitan para la prestación de bienes y servicios vinculados al proyecto, especialmente aquellos que pueden ser cubiertos por habitantes de Ingeniero Jacobacci.

Qué espera Trabajo de Patagonia Gold

Para avanzar hacia el levantamiento de la suspensión, Avilez planteó que la empresa debe presentar un esquema concreto que permita determinar cuándo ingresarán los trabajadores, cuántos serán incorporados y qué puestos ocuparán.

También deberá establecer un plan de adecuación para resolver las observaciones vinculadas con las condiciones de higiene y seguridad.

Entre las prioridades señaladas por Trabajo aparecen los perfiles identificados en el último histograma de personal y la incorporación del personal necesario para cubrir tareas de maestranza, limpieza y organización interna.

A esto se suma un compromiso de capacitación para generar nuevos trabajadores con conocimientos específicos de la actividad minera.

«No vamos a ceder ni un centímetro»

La secretaria de Trabajo sostuvo que la Provincia respalda la actividad minera y las inversiones que llegan a Río Negro, pero marcó que ese acompañamiento debe darse dentro del marco legal.

«No vamos a ceder ni un centímetro cuando el empleador, no importa quién sea, no respete los acuerdos ni la normativa laboral», afirmó.

Y agregó: «Trabajo es dignidad».

Avilez también pidió bajar las especulaciones alrededor del conflicto y evitar su utilización política. «Bajemos con las especulaciones, no politicemos. Hay una normativa y hay que cumplirla«, sostuvo.

La suspensión continúa mientras buscan un acuerdo

La Secretaría de Trabajo suspendió parte de las actividades de Calcatreu luego de la fiscalización realizada la semana pasada. Además del empleo local, se detectaron observaciones relacionadas con higiene y seguridad.

La medida alcanzó de manera parcial y temporal las tareas de exploración, mina y extracción de minerales, trituración y zaranda y obras civiles.

Mientras continúan las conversaciones con Patagonia Gold, desde el Gobierno provincial insisten en que la intención no es impedir el desarrollo del proyecto.

«Queremos que al proyecto le vaya bien», sostuvo Avilez, aunque remarcó que para eso deberán cumplirse los acuerdos, la normativa laboral y las condiciones exigidas por la autoridad de aplicación.